Povređeni muškarac preminuo je na licu mesta.

Izvor: MONDO arhiva

U ataru sela Aradac, u opštini Zrenjanin, danas oko 15:18 časova dogodila se tragedija kada je prilikom povratka iz lova život izgubio D. K. (59) iz Futoga.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi "Blic", do nesreće je došlo kada je osumnjičeni D. B. (53) iz Sremske Kamenice, prilikom odlaganja puške u vozilo, nehotično ispalio metak. Projektil je prošao kroz staklo zadnjih vrata automobila i pogodio D. K. u predjelu vrata.

Povrijeđeni je preminuo na licu mjesta.

Slučaj je kvalifikovan kao teško djelo protiv opšte sigurnosti, a dežurni javni tužilac izašao je na lice mjesta radi uviđaja. Istraga je u toku.