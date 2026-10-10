U uzbudljivom meču, Čelsi je slavio protiv Bornmuta, dok je Džordan Henderson briljirao sa dva gola i asistencijom.

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Fudbaleri Čelsija ostvarili su ubedljivu pobjedu protiv Bornmuta rezultatom 5:1, a u centru pažnje našao se srpski golman Đorđe Petrović, koji je čak pet puta morao da vadi loptu iz mreže protiv nekadašnjeg kluba.

Čelsi je odlično otvorio utakmicu, a Džordan Henderson je već u drugom minutu zatresao mrežu. Samo minut kasnije pogodio je i Morgan Rodžers, dok je Žoao Pedro sa dva gola u drugom poluvremenu dodatno uvećao prednost domaćina. Henderson je u 70. minutu spektakularnim slobodnim udarcem postavio konačnih 5:1.

Pedro je tako stigao do pet pogodaka u šest kola Premijer lige i trenutno je prvi strelac takmičenja. Čelsi je ujedno prekinuo niz od tri utakmice bez pobede.

Aston Vila i Brentford odigrali su 2:2 u uzbudljivom meču. Gosti su poveli preko Jegora Jarmoljuka, ali su Nikolas Džekson i Džon Mekgin preokrenuli rezultat. Konačan ishod postavio je Kristofer Ajer u 79. minutu.

Brajton je nastavio sa odličnim partijama i slavio na gostovanju Sanderlendu sa 2:0. Strelci su bili Maksim de Kujper i Žuem Hađam u nadoknadi vremena. Brajton je veći dio drugog poluvremena igrao sa igračem manje nakon isključenja Paskala Strujika, ali je ipak sačuvao prednost i stigao do 13 bodova, uz gol-razliku 18:5.