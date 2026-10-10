Hajduk je savladao Dinamo rezultatom 2:1 u velikom derbiju na Poljudu, preokrenuvši rezultat i osvojivši tri važna boda.

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Fudbaleri Hajduka savladali su Dinamo Zagreb rezultatom 2:1 u velikom derbiju hrvatskog prvenstva na Poljudu, iako su gosti prvi stigli do prednosti. Splićani su uspjeli da preokrenu rezultat i osvoje tri velika boda, čime su se popeli na čelo tabele.

Dinamo je poveo u 22. minutu preko Diona Drene Belje, koji je posle skoka sa nekoliko metara savladao Tonija Silića. Ipak, radost gostiju trajala je svega dva minuta, pošto je Skot Mekena postigao autogol i vratio Hajduk u meč.

Fudbaleri Hajduka savladali su Dinamo Zagreb rezultatom 2:1 u velikom derbiju hrvatskog prvenstva na Poljudu, iako su gosti prvi stigli do prednosti. Splićani su uspjeli da preokrenu rezultat i osvoje tri velika boda, čime su se popeli na čelo tabele.

Dinamo je poveo u 22. minutu preko Diona Drene Belje, koji je posle skoka sa nekoliko metara savladao Tonija Silića. Ipak, radost gostiju trajala je svega dva minuta, pošto je Skot Mekena postigao autogol i vratio Hajduk u meč.