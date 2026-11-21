Sa Ljudmilom Putin ima dvije ćerke, Mariju i Katarinu, koje se gotovo nikada ne pojavljuju u javnosti.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Ljubavni život ruskog predsjednika Vladimira Putina (74) već godinama je obavijen velom tajne, ponajviše zbog strogih ograničenja izvještavanja o njegovom privatnom životu u ruskim medijima.

Njegova jedina zvanično poznata supruga bila je Ljudmila Putina, sa kojom je bio u braku od 1983. do 2014. godine. Razvod su javno objavili u junu 2013. godine, istakavši da će ostati u korektnim odnosima. Ljudmila se nakon toga više nije pojavljivala u javnosti, a strani mediji objavili su da se udala za 21 godinu mlađeg biznismena Artura Očeretnog.

Putin i Ljudmila

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Sa Ljudmilom Putin ima dvije ćerke, Mariju i Katarinu, koje se gotovo nikada ne pojavljuju u javnosti. Putin je 2015. izjavio da žive u Rusiji, da su studirale na ruskim univerzitetima, da govore tri evropska jezika, kao i da jedna od njih poznaje i jedan ili dva orijentalna jezika. Opisao ih je kao uspješne i izrazio ponos zbog njihovog obrazovanja i rada.

Već godinama nagađa se i o njegovoj vezi sa bivšom gimnastičarkom Alinom Kabajevom, koju mediji nazivaju "prvom ljubavnicom Rusije". Povezuju ih još od 2008. godine.

Putin i Kabajeva

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Kada su se pojavile glasine da ima sina Dmitrija, Kabajeva je za ruski "Vog" (Vogue) tvrdila da je reč o njenom sestriću. U septembru 2013. Putinov politički suparnik Aleksej Navaljni tvrdio je da su se vjenčali, ali je Putinov portparol to demantovao.

Dodatna nagađanja podstakle su fotografije Putina i Kabajeve sa burmama tokom Zimskih olimpijskih igara u Sočiju 2014. godine.

Nakon završetka gimnastičke karijere Kabajeva je postala poslanica u parlamentu iz Putinove stranke Jedinstvena Rusija. Švajcarski mediji su 2015. objavili da je u toj zemlji rodila djevojčicu, što je Putin takođe demantovao.

O Ljudmilinom životu nakon razvoda poznato je nešto više. Sa Očeretnim je, prema medijskim izvještajima, izgradila luksuznu vilu vrednu više od sedam miliona eura u blizini francuskog letovališta Bijaric.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Prema istraživanju OCCRP-a, Očeretni je od 2003. do 2008. vodio agenciju "Art-Šou centar" (Art-Show Center), čiji su klijenti bili i državni giganti "Gasprom" i "Transnjeft", kao i Centar za razvoj međuljudskih komunikacija, organizacija koju su osnovali ljudi bliski Putinu.

Ljudmila je navodno bila nezvanična pokroviteljica centra, a Očeretni je 2010. postao njegov direktor.

U decembru 2013. godine, šest mjeseci nakon objave razvoda, kupio je vilu površine 450 kvadratnih metara sa četiri spavaće sobe, bazenom i placem od 5.000 kvadratnih metara. Komšije su tvrdile da tamo živi Putinova bivša supruga, iako ju je rijetko ko vidio.

Izvor: Phil Loftus / Capital pictures / Profimedia

U međuvremenu su se pojavile i tvrdnje o Putinovim sinovima sa Kabajevom. Prema medijskim napisima, stariji sin Ivan rođen je u Švajcarskoj 2015. godine, godinu dana nakon Putinovog razvoda, dok je mlađi Vladimir, poznat i kao Vova, rođen u Moskvi 2019. godine. Putin je navodno uzviknuo "Konačno, dječak!" nakon rođenja prvog sina, a četiri godine kasnije dobio je i drugog.

Njihova lica nedavno su otkrile fotografije sa kampova i sportskih takmičenja, a saznalo se i da, poput majke, treniraju ritmičku gimnastiku. Kabajeva organizuje festival "Alina", na kojem su dječaci više puta viđeni.

Prema dostupnim informacijama, braća žive u luksuznoj vili u Valdaju, zaštićenoj protivvazdušnim sistemima, a o njima brinu privatni učitelji, treneri i dadilje. Ivan je snimljen u ljetnjem kampu u Valdaju, dok je njegov mlađi brat fotografisan na treningu.

Putin nikada nije javno potvrdio postojanje porodice sa Kabajevom, pa njegov privatni život i dalje ostaje predmet brojnih nagađanja i interesovanja svjetske javnosti.