Sa Ljudmilom Putin ima dvije ćerke, Mariju i Katarinu, koje se gotovo nikada ne pojavljuju u javnosti.
Ljubavni život ruskog predsjednika Vladimira Putina (74) već godinama je obavijen velom tajne, ponajviše zbog strogih ograničenja izvještavanja o njegovom privatnom životu u ruskim medijima.
Njegova jedina zvanično poznata supruga bila je Ljudmila Putina, sa kojom je bio u braku od 1983. do 2014. godine. Razvod su javno objavili u junu 2013. godine, istakavši da će ostati u korektnim odnosima. Ljudmila se nakon toga više nije pojavljivala u javnosti, a strani mediji objavili su da se udala za 21 godinu mlađeg biznismena Artura Očeretnog.
Sa Ljudmilom Putin ima dvije ćerke, Mariju i Katarinu, koje se gotovo nikada ne pojavljuju u javnosti. Putin je 2015. izjavio da žive u Rusiji, da su studirale na ruskim univerzitetima, da govore tri evropska jezika, kao i da jedna od njih poznaje i jedan ili dva orijentalna jezika. Opisao ih je kao uspješne i izrazio ponos zbog njihovog obrazovanja i rada.
Već godinama nagađa se i o njegovoj vezi sa bivšom gimnastičarkom Alinom Kabajevom, koju mediji nazivaju "prvom ljubavnicom Rusije". Povezuju ih još od 2008. godine.
Kada su se pojavile glasine da ima sina Dmitrija, Kabajeva je za ruski "Vog" (Vogue) tvrdila da je reč o njenom sestriću. U septembru 2013. Putinov politički suparnik Aleksej Navaljni tvrdio je da su se vjenčali, ali je Putinov portparol to demantovao.
Dodatna nagađanja podstakle su fotografije Putina i Kabajeve sa burmama tokom Zimskih olimpijskih igara u Sočiju 2014. godine.
Nakon završetka gimnastičke karijere Kabajeva je postala poslanica u parlamentu iz Putinove stranke Jedinstvena Rusija. Švajcarski mediji su 2015. objavili da je u toj zemlji rodila djevojčicu, što je Putin takođe demantovao.
O Ljudmilinom životu nakon razvoda poznato je nešto više. Sa Očeretnim je, prema medijskim izvještajima, izgradila luksuznu vilu vrednu više od sedam miliona eura u blizini francuskog letovališta Bijaric.Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia
Prema istraživanju OCCRP-a, Očeretni je od 2003. do 2008. vodio agenciju "Art-Šou centar" (Art-Show Center), čiji su klijenti bili i državni giganti "Gasprom" i "Transnjeft", kao i Centar za razvoj međuljudskih komunikacija, organizacija koju su osnovali ljudi bliski Putinu.
Ljudmila je navodno bila nezvanična pokroviteljica centra, a Očeretni je 2010. postao njegov direktor.
U decembru 2013. godine, šest mjeseci nakon objave razvoda, kupio je vilu površine 450 kvadratnih metara sa četiri spavaće sobe, bazenom i placem od 5.000 kvadratnih metara. Komšije su tvrdile da tamo živi Putinova bivša supruga, iako ju je rijetko ko vidio.Izvor: Phil Loftus / Capital pictures / Profimedia
U međuvremenu su se pojavile i tvrdnje o Putinovim sinovima sa Kabajevom. Prema medijskim napisima, stariji sin Ivan rođen je u Švajcarskoj 2015. godine, godinu dana nakon Putinovog razvoda, dok je mlađi Vladimir, poznat i kao Vova, rođen u Moskvi 2019. godine. Putin je navodno uzviknuo "Konačno, dječak!" nakon rođenja prvog sina, a četiri godine kasnije dobio je i drugog.
Njihova lica nedavno su otkrile fotografije sa kampova i sportskih takmičenja, a saznalo se i da, poput majke, treniraju ritmičku gimnastiku. Kabajeva organizuje festival "Alina", na kojem su dječaci više puta viđeni.
Prema dostupnim informacijama, braća žive u luksuznoj vili u Valdaju, zaštićenoj protivvazdušnim sistemima, a o njima brinu privatni učitelji, treneri i dadilje. Ivan je snimljen u ljetnjem kampu u Valdaju, dok je njegov mlađi brat fotografisan na treningu.
Putin nikada nije javno potvrdio postojanje porodice sa Kabajevom, pa njegov privatni život i dalje ostaje predmet brojnih nagađanja i interesovanja svjetske javnosti.