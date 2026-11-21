Oko 200 aktivnih i penzionisanih policijskih službenika protestovaće u ponedjeljak u 10 časova ispred zgrade Vlade, zahtijevajući uplatu doprinosa za beneficirani radni staž.

Izvor: MONDO

Službenici Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, aktivni i penzionisani, zakazali su novi protest za ponedjeljak, 23. novembar, s početkom u 10 časova, ispred zgrade Vlade Crne Gore, ogorčeni zbog toga što su, kako tvrde, selektivno i nezakonito zakinuti za beneficirani radni staž.

Oko 200 policijskih službenika već duže vrijeme traži od nadležnih da im uplate doprinose za radni staž sa uvećanim trajanjem. Kako su poručili u saopštenju za javnost, zbog neispunjenih obećanja ministra unutrašnjih poslova, nastaviće sa svakodnevnim protestima do ispunjavanja njihovih zahtjeva.

"Ne tražimo privilegije, već poštovanje zakona i odluka Ustavnog suda, kao i njihovu jednaku primjenu na sve službenike, bez selektivnog pristupa i kriterijuma koje određuje ministar. Uprkos obećanjima ministra i njegovih saradnika da će se odluke Ustavnog suda poštovati, raspolažemo dokazima da je nastavljena različita primjena prava u istovjetnim slučajevima. Protesti će se održavati svakodnevno sve do ispunjavanja naših zahtjeva i izjednačavanja prava svih službenika", navodi se u saopštenju koje je potpisao penzionisani policijski službenik Zoran Medojević.

Kako "Dan" saznaje od sagovornika iz MUP-a koji je dobro upućen u ovu problematiku, problem sa beneficiranim stažom datira iz vremena kada je ministar finansija bio Igor Lukšić. On je htio da smanji budžetske troškove koje stvara MUP po pitanju beneficiranog radnog staža i, prema riječima našeg sagovornika, bio je u pravu, jer su u to vrijeme u Upravi policije i MUP-u gotovo svi imali beneficirani radni staž.

"Beneficije nisu imali samo pomoćni radnici i konobari u našoj radničkoj menzi, dok su npr. šef smjene i kuvari imali beneficije, kao i administrativni radnici, domari, električari, auto-limari i auto-mehaničari u našem Auto- centru... I to je bilo zaista neodrživo i stvaralo je velike troškove. U vrijeme kada smo imali sređenu službu, a to je period komunizma, beneficirani radni staž su imali samo ovlašćeni policijski službenici i niko više. Kasnije se sistem počeo urušavati i malo-pomalo i ostali su dobijali benefite koje ne zaslužuju", objašnjava sagovornik "Dana", koji je insistirao na anonimnosti.

Kako je dodao, u to vrijeme direktor Uprave policije bio je Veselin Veljović, od kojeg je Lukšić tražio da se smanji broj službenika koji imaju pravo na beneficiranih staž. Kako Veljović nije preduzimao ništa, angažovana je privatna firma Institut za bezbjednost d.o.o. iz Novog Sada.

"Oni su, na osnovu opisa poslova u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u i Upravi policije, za svako radno mjesto, izvršili procjenu da li zaslužuje beneficirani radni staž. Koliko je navedena firma bila stručna za taj posao dovoljno govori rezultat njihovog rada, odnosno njihova procjena. Tada, 2011.godine, bez beneficiranog radnog staža su ostali Operativno-komunikacioni centar Uprave policije (OKC), Odjeljenje za analitiku, Forenzički centar, dio Sektora za policiju opšte nadležnosti, Odjeljenje za kriminalističku tehniku, Stanica policije za obezbjeđenje objekata, dio Stanice za dežurstvo u Podgorici, Odjeljenje za borbu protiv trgovine narkoticima u CB Podgorica, inspektori za privredni kriminalitet, pomoćnici komandira za prekršajnu preventivu", kaže naš sagovornik.

Navodi da službenici nisu dobili rješenje kojim se obavještavaju da su ostali bez beneficiranog radnog staža, kako bi iskoristili mogućnost ulaganja pravnog lijeka, odnosno žalbe nadležnom organu. To je izazvalo revolt kod službenika, pa je nakon oko tri godine došlo do izmjena i pojedini službenici su povratili beneficije.

"Dio službenika Uprave policije, otprilike njih oko 200, ni poslije 15 godina nije uspio da povrati to svoje pravo. Imali smo stalna obećanja da će se problem riješiti. Policajci koji su penzionisani sa srednjom školom, a ukinute su im benficije, imaju manje penziju od svojih kolega za 70 do 80 eura, dok je onima sa visokom stručnom spremom penzija manja za 100–120 eura. Dio službenika koji su se obratili ministru dobio je povraćaj beneficija. Poznato mi je za osam policijskih službenika da su im vraćene beneficije. To je izazvalo navalu zahtjeva za povraćaj beneficija, kako od onih koji zaista treba da ih imaju, tako i od onih kojima to pravo ne pripada", kazao je izvor.

Kako tvrdi, nestručnost donosilaca odluka u MUP-u je nevjerovatna, jer nisu bili sposobni da procijene koji službenici treba da imaju beneficirani radni staž, iako u Upravi policije postoji Odjeljenje za analitiku, koje se bavi analizama rada i postupanja policijskih službenika, a u MUP- u, u okviru Direktorata za vanredne situacije, jedna organizaciona jedinica koja se bavi procjenom rizika, prenosi "Dan".

"Uprkos svemu tome, opet su angažovali privatnu firmu, ovog puta iz Podgorice. Obišli su pojedina radna mjesta, intervjuisali policijske službenike, sačinili procjenu rizika radnih mjesta i predali izvještaj MUP-u. I pored pozitivnog mišljenja o vraćanju beneficiranog radnog staža za pojedina radna mjesta, donosioci odluka u MUP-u nisu učinili ništa. Ministar je bio veoma dobro upoznat sa navedenim problemom i saglasan da je po njihovoj procjeni nešto između 140–150 službenika oštećeno za beneficirani radni staž i obećavao je da će taj problem riješiti, ali im je sporan novčani iznos koji mora da se uplati Fondu PIO, a koji nemaju. Tražili su vrijeme da nabave sredstva i riješe problem", ističe sagovornik.

Uprkos obećanjima, kako je dodao, njihov penzionisani kolega Zoran Medojević nedavno je na sastanku od strane ministra obaviješten da su se raspitivali i zaključili da ih ne sleduje beneficirani radni staž, već da treba da se obrate Agenciji za mirno rješavanje sporova.

"Što znači da smo odbijeni i da oni ne žele da rješavaju naš problem. Time se ispostavilo da MUP selektivno rješava navedeni problem. Za neke može, a za neke ne. Beneficirano radni staž regulisan je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Crne Gore, u članu 69, u kome se navodi da pravo na to ima osiguranik koji radi na radnom mjestu sa naročito teškim, opasnim i za zdravlje štetnim poslovima. Može li biti težeg, opasnijeg i za zdravlje štetnijeg posla od posla u kojem je alat pištolj, odnosno vatreno oružje? Ili od posla službenika koji nosi gumenu palicu, tzv. pendrek, kojim savladava otpor nekog lica, koristi sprej sa nadražujućim sredstvom za savladavanje otpora, sprovodi policijska ovlašćenja? Ima li težeg, opasnijeg i za zdravlje štetnijeg posla od tog? Nema, a opet nemamo beneficirani staž", zaključio je sagovornik.