Jovana Jeremić otkriva detalje o svom tajnom vjenčanju sa Milošem Stojanovićem Tigrom i emotivnim trenucima tokom ceremonije.

Izvor: Pink.rs

Jovana Jeremić izgovorila je sudbonosno "da" pred Bogom izabraniku Milošu Stojanoviću Tigru u četvrtak 19. novembra. Par je ceremoniju vjenčanja obavio u najvećoj tajnosti, a vjenčali su se u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu. Slavlje su priredili u jednom prestoničkom restoranu u najužem krugu porodice, a u intervjuu Jovana Jeremić je sumirala utiske i otkrila zbog čega je sve u tajnosti obavljeno.

"To sam ja. Ja volim da iznenadim ljude pozitivno. Doduše, volim i negativno kad ih ne volim, ali dobro. Sad smo u tom super periodu života, sve je svakom oprošteno i sve je top. Srećna sam i to se vidi", kaže voditeljka, koja radi punom parom i nakon vjenčanja i otkriva da je osim smijeha i radosti bilo i suza radosnica, te da su i ona i Miloš plakali:

"Jao, jeste. Ja sam plakala tokom ceremonije u crkvi na mom govoru i Miloševoj zdravici u restoranu, a Miloš je plakao posle vjenčanja. Suštinski smo plakali zato što naši očevi nisu bili tu, i on i ja. To nam je negdje to bilo od sreće što smo srećni, ali i žao nam je što živimo od uspomena na naše očeve. I to je ono što čoveka proganja, jer da možemo da ih oživimo, da su oni mogli da budu na tom veselju, mi bismo, vjerujem, to i uradili, ali nemoćan si u tom smislu."

Sledeće godine velika svadba

Za Jovanu i Miloša ovo je bio veoma emotivan dan, i kako kaže, njihovoj sreći svjedočila je samo porodica, a veliko svadbeno slavlje je u planu za sledeću godinu.

"Samo porodicu. Da se apsolutno ne ljute drugi ljudi koji nisu pozvani, svi će biti pozvani sledeće godine kada je veliko i opšte narodno veselje. To je za publiku. Ovo je bilo za mene vjenčanje i za Miloša za našu dušu, a sledeće godine za medije i za sve. Planiramo veliku svadbu, a ovo je bilo venčanje, svadba je sledeće godine. U ovo doba sledeće godine, tek kroz godinu dana."

Uska sirena venčanica je Jovani savršeno pristajala, a voditeljka je otkrila i da je ona 10 godina samo nju "čekala".

"Predivna. Sicilijanska. Ta vjenčanica je deset godina stajala u tom butiku, jer niko nije mogao da uđe u nju, jer tako je sva tanana i uzak struk. I sva je fantastična i ja je bukvalno ništa nisam dirala. Takva kakva jeste, samo sam je obukla. Ona je bila stvorena i skrojena za mene. Vlasnica kaže: 'Bukvalno te je čekala'. Sicilijanski tip vjenčanja, sicilijanska mlada, jednostavno."

Jeremićeva ističe da ne voli ni pretjeranu dekoraciju, te da je to bacanje novca, te da je kod njih na svadbenom slavlju bilo sve minimalistički.

"Pitaju me: 'Pa nema kićevine'. Nema to kod mene. Ne podnosim inače kićevinu, dekoraciju to prezirem. Ja to ne podnosim. To mora da bude jednostavno, to mora da bude specifično. Volim minimalizam po tom pitanju i smatram da je pretjerana dekoracija bespotrebno bacanje para. Najveća dekoracija smo Miloš i ja. Kakva je dekoracija potrebna kad se ja pojavim u kadru, sve smeta. Ja neću da dijelim prostor ni sa kim (smijeh)."

Tokom slavlja Jovana se latila i mikrofona.

"Zabavljala sam svoje goste. Zabavljala sam i Kurtu i Murtu po kojekakvim nebitnim zabavama. Kaže Miloš: 'Ti si kriva što su gosti ostali pet sati, zabavljala si ih non-stop'. Zamislite kako ću na svadbi da ih zabavljam, jer isto i na svadbi hoću da imam mnogo dobar bend, ali uopšte nikakve te senzacije. Naravno, ako neko od pjevača bude bio gost pa bude želio nešto da otpjeva, naravno da će da otpeva, al' sad ja da imam neke specijalne goste, to je za mene seljačizam. Iskreno da ti kažem, to je blud, razvrat, nemoral i bacanje para, jer koncentracija pažnje mora da bude na mladencima. Kad su mladenci interesantni, imaju šta da kažu, njima ne treba niko. Gosti dolaze da gledaju mladence i da crpe od nas tu energiju."

Vrijeme je za još jedno dijete

I njoj i Milošu je bio jako bitan crkveni brak, te nam je otkrila da u prethodnom braku nije bilo crkvenog vjenčanja.

"I meni i njemu je to bilo jako bitno. Ja nisam crkveno bila vjenčana. Dakle, meni je u tom smislu prvi brak, a po rednom broju ovako ako gledaš je drugi, ali je zapravo prvi. Miloš kaže: 'Nemoj im da pričaš da ti je ovo drugi brak, ovo ti je prvi brak' i u pravu je. Prvi je brak zato što je pred Bogom. Naravno, ne mogu ja da ne spomenem i svoju prošlost iz razloga što ja sam ponosna na svoju prošlost i na to da imam dijete koje već ima osam godina, puni devet i da je vrijeme za još jedno."

Vidi opis "Plakali smo i Miloš i ja, vrijeme je za još jedno dijete": Jovana Jeremić progovorila o tajnom vjenčanju sa Tigrom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 7 7 / 7

Jovana ističe da je njena ćerka Lea već velika i da je vreme za još jedno dijete, sa čovekom koga voli.

"To zavisi od Boga. I druga stvar, ja nisam žena koja pravi velike planove. Ja se ne udajem i nisam se nikad u životu udavala da bih rađala djecu, niti sam muškarce hvatala za djecu. Ja sam fatalna žena koja muškarce zadržava na bazi mene. Svi muškarci koji su me ženili, ostajali sa mnom su me ženili zato što su voljeli mene jer sam ja umjela da volim njih, a ne zato što sam im rađala po troje, četvoro djece i na takav način ih zadržavala. Za mene je to primitivizam. Mora prvo da postoji to partnerstvo i po tome se razlikujem od balkanskih žena. Ja sam svjetska žena. Znači, ja smatram, mora da postoji ljubav i partnerstvo, pa iz ljubavi i partnerstva se rađaju i djeca ako to Bog blagoslovi, ako ne blagoslovi. I to je život. Apropo svih onih drugih parova koji ne mogu da se ostvare kao roditelji ili imaju bitku za ostvarenje, jer ja imam mnogo prijateljica koje trenutno imaju tu bitku da se ostvare kao majke i drugova koji se bore da se ostvare kao očevi. Znači, najvažnije je partnerstvo, a djeca su blagoslov koji može i ne mora da znači. Ali ako nema partnerstva, nema ničega, tako da nemojte se žene udavati da budete bračne prostitutke u smislu da zbrinete sebe i da rađate djecu samo da biste sebe zbrinule i da bi zadržale tog muškarca, nego se udajte zato što iskonski nekog volite, a onda sve dođe."

Ćerka obožava Miloša

Naslednica obožava njenog partnera, ističe Jovana.

"Jeste, bila je zvijezda na svadbi i mnogo voli Miloša i prihvatila je Miloša i ona je jedino njega prihvatila, mnogo je srećna sa nama. Život škorpije sa dvije djevice izgleda baš ovako."

Vjenčanje je, kako kaže, bilo kao iz snova, iako je prošle godine bilo mnogo teških trenutaka, ova godina joj je donijela mnogo toga lijepog.

"Nestvarno, nesvakidašnje, nemoguće. Sjetivši se sebe iz 2025. koliko sam bila pretužna u tim nekim životnim momentima, mene je život porušio i sve mi je slomio da bi iznova izgradio prave zdrave temelje, jer ono su bili sve lažni, prevarantski temelji svakih vrsta iz moje prošlosti. Tako da žene treba da znaju jednu stvar. Sve što im se događa u životu je s razlogom i treba pustiti Boga da gradi jer Bog gradi kad ruši. Ja sam vam živi dokaz. Ja sam se iz pepela uzdigla od prošle godine."

Vidi opis "Plakali smo i Miloš i ja, vrijeme je za još jedno dijete": Jovana Jeremić progovorila o tajnom vjenčanju sa Tigrom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Novo jutro / youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 10 10 / 10

Jovana ističe i da nije imala promašaje kada je u pitanju životni partner.

"Ja sam bila ubijeđena da ću naći nekog. Ja sam znala da meni dolazi najjači tip, jer znam kakva sam žena i kakvog partnera zaslužujem. Ja nemam promašaja po pitanju tih odnosa. Moji brakovi su bili kvalitetni i pravi. I načini odlaska i izlaska do sada su bili pravi i razumni i intelektualni. Ja nemam seljačizam u odnosima, ja nemam rasprave, nemam nasilje, to je za neke niske frekvencije. Prema tome, ja sam uvijek znala da ja zaslužujem najbolje. I ja zaslužujem najbolje i najbolje sam i dobila."

Crveno da sluti na radost

Crvena dekoracija na njihovom vjenčanju ima posebnu simboliku.

"Moja boja. Pa mi se nalazimo sad u onoj eri ovnovskoj. Saturn je u Ovnu i generalno ovnovska energija, ta pobjednička, a simbol ovna je crvena boja, a crvena boja i simbol škorpije. Zato što je Mars najjači u Ovnu i u Škorpionu. Crveno sluti na radost i ljubav."

Bivši joj čestitao

Bivši suprug Vojislav Milošević joj je, kako kaže, čestitao.

"Svi su čestitali i iz moje porodice i moj bivši suprug. On je srećan zato što sam ja srećna i što sam u sigurnim rukama. I sa nama je oduševljen", kaže voditeljka ističući da planove o medenom mjesecu želi da zadrži za sebe.

"Ne govorim o planovima, ne otkrivam šta planiram u privatnom životu. Ja postavljam standarde, teme, stilove, a na vama je da me pratite, a unaprijed ništa neću govoriti. Miloš je srećan čovjek što me ima, ja sam ta koja diktira tempo. Na meni je sve. Prema tome, nikome se više ne pravdam."

Vidi opis "Plakali smo i Miloš i ja, vrijeme je za još jedno dijete": Jovana Jeremić progovorila o tajnom vjenčanju sa Tigrom Voja Milošević bivši Jovana Jeremić Jovana Jeremić bivši muž Voja Milošević Vojislav Milošević Jovana Jeremić veridba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook printscreen / Vojislav Milošević Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Facebook printscreen / Vojislav Milošević Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Facebook printscreen / Vojislav Milošević Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Facebook printscreen / Vojislav Milošević Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Facebook printscreen / Vojislav Milošević Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Facebook printscreen / Vojislav Milošević Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Facebook printscreen / Vojislav Milošević Br. slika: 7 7 / 7

Izvor: Blic / MONDO