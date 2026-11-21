U prepisci je govorio o svojim vezama sa tamošnjim kriminalcima, puštanju privedenih osoba, ali i poslovima sa kokainom i krijumčarenjem zlata.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Nikšićanin Miloš Božović hvalio se prije šest godina svom bratu od tetke Ljubu Miloviću da pod kontrolom ima glavne u bosanskoj policiji i službama, pišu "Vijesti",

To pokazuju poruke koje je preko nekada zaštićene Skaj aplikacije navodni pripadnik škaljarskog narko-kartela razmjenjivao sa odbjeglim kavčaninom sa policijskom značkom, Ljubom Milovićem, koji mu je bliski rođak.

Božović je Miloviću o tome pisao 18. maja 2020. godine, navodno poslije privođenja Daria Jekića zvanog Jeka.

Tada Miloviću proslijeđuje prepisku vođenu sa osobom koja je na Skaju pisala sakrivena iza nadimka VERCIGENTORIKS, koji mu obećava da će iste noći pustiti Jeku.

“Oće li zadržan biti Jeka?”, pitao je Božović koj je pisao sa naloga CALIBURN.

“Ma pustiću ga večeras”, piše u odgovoru koji je dobio i proslijedio Miloviću.

Tokom te konverzacije on Miloviću objašnjavai koji su bosanski kriminalci pod njegovom kontrolom, pominjući u tom kontekstu Jovana Jošila.

Srodniku govori i da im je u Nikšiću pretučen zet, pa objašnjava kako će da se sveti kad “sredi Bijeljinu”...

“Je*a sam mu majku, da Bijeljinu sredim pa leti on. Sad ću da najavljujem kao Elez”, piše on, govoreći o Nikšićaninu kojeg sumnjiči da mu je pretukao zeta.

Tada ga i obavještava da je od Jošila i Jeke napravio svoje saradnike, jer im je “makao neprijatelja”.

“Nema on veze sa tim, Kinez, nego ranije imali svađu. Jošilo Jovan. Predao se danas Jovan prošao poligraf, alibi, kamere, sve... I pustili ga. Jeka je moj, Davor pušten i on. I ova dva su sad moji kad sam im neprijatelja makao. A htjeli su nekad Jovicu da oderu, ali su se preobratili... Svi ovi glavni u BIH su moji i polic. i službe. Igor da me poslušao i ostao u BiH ne bi mu mogli ništa kavči”, napisao je on.

Jovan Jošilo uhapšen je 3. februara 2020. u Banjaluci, zbog sumnje da je sa Sinišom Šakićem zvanim Kinez 26. januara u restoranu “Jova bar” pretukao Đuru Antonića. Nakon kriminalističke obrade pušten je.

Šakić je 28. jula 2020. uhapšen zbog sumnje da je ubio Slavišu Ćuluma, likvidiranog 15. maja te godine u Dragočaju kod Banjaluke.

Dobojčanin Jekić uhapšen je 27. septembra 2022. godine, nakon što se predao Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Osumnjičen je za organizovani kriminal u vezi sa neovlašćenim prometom opojnih droga, oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene, kao i izazivanjem opšte opasnosti.

I dva mjeseca prije nego se pohvalio da “sređuje” Bijeljinu, Božović je sa svojim bratom pominjao ko od bosanskih kriminalaca radi za njega.

Sredinom marta te godine, dok dogovaraju šverc kokaina i krijumčarenje zlata, on mu piše:

“Je li bi mogao ako mi zatreba naći firmu koja iz rude sitne vadi zlato. Neka firma koja prerađuje, 20 tona te rude bih poslao bez para - 1.000.000 košta kad prerade da plate, sve regurlarno. Ima po toni, dobiju sertifikat 3 kg zlata, 1,8 platine i ostalih metala... Iz Brazila”, piše on, a potom šalje glasovne poruke kojima objašnjava kakav je “posao” u pitanju.

U glasovnim porukama objašnjava da su već dali 400.000 eura na ruke firmi iz Španije, za 20 tona, ali da im je otkazan transport... Navodi i da su već jednom radili sa tom firmom, ali da im sada zatežu...

Govori mu i cijene zlata, da se u toliko rude može naći velika količina plemenitih metala.

“Kontejner nam ostaje tamo i ti minerali”, pojašnjava on zbog čega mu treba nova firma, a onda ponovo prelazi na tekstualne poruke.

“Znači ako ne nađemo firmu da pošaljemo i koku, onda treba firma koja se bavi preradom toga. Da se sa njima dogovorimo da nam daju dio zarade. I da uplate na račun ovamo 800.000 + 200.000 na ruke. Ima svuda firmi. Samo da vidimo par dana oćemo li uspjeti da pošaljemo neđe pa i robu da gurnemo. Zlata 60 kg bude čistog zlata. Jer sad smo zarobili 400.000 kapare kod ovih. Ovo nema veze sa KO”, šalje on i odgovara Miloviću da voli Milutina Miću Danilovića.

“Ja Miću volim, on je moja kučka mala. Možda nešto ima po godine, Mića je htio da se pobratimimo. Mića, vjeruj mi, što mu kažem poštuje maxx. Mića, to ti je prevodu, pare bez mu*a. Da vidiš bune se za poligraf Mića, Škobo, Jošilo onaj sto je Jovicu htio ubit u BG. I kaže im inspektor - nema veze, odbijete poligraf Miloš će sigurno saznati, odmah ćete biti vi krivi. Kad oni odmah - ma može, može poligraf. A napravili, svaka im čast, brdo love. Išo sam sa lepim Mićom u BD da gledam. Ozbiljna lova. Kajem se što ne mislih na lovu, a ne na ludila ova”, šalje on.

Božovića je crnogorska policija 2019. osumnjičila za umiješanost u ubistvo Ranka Vuletića u Nikšiću, za koje je kao neposredni izvršilac uhapšen pa optužen Vuk Lalatović, prenose "Vijesti".

Božovićev branilac, advokat Velibor Marković, tada je negirao povezanost Nikšićanina sa zločinom. Uhapšen je u Banjaluci u julu 2021. po Interpolovoj potjernici, u akciji u kojoj su hapšeni i policijski inspektori zbog sumnje da su mu pomagali u skrivanju...

Za Milovićem crnogorska policija traga od jula 2022. godine zbog sumnje da je dio kavačke ćelije balkanskog narko-kartela.

Optužen je u više predmeta zbog šverca kokaina, pranja novca i drugih krivičnih djela. U Višem sudu u Podgorici 24. jula 2026. prvostepeno je osuđen na 19 godina zatvora zbog krivičnih djela u vezi sa drogom, u postupku protiv Radoja Zvicera, Petra Lazovića i drugih. Za njim je raspisana crvena Interpolova potjernica, a MUP je 24. avgusta 2026. ponudio 500.000 eura za informacije koje bi dovele do njegovog pronalaska i hapšenja.