Bajern Minhen remizirao sa Augzburgom 2:2, uz četiri poništena gola i greške Nojera koje su odlučile utakmicu.

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Bajern Minhen se provukao protiv Augzburga, Nojer napravio dvije velike greške, a čak četiri gola Bavaraca su poništena!

Fudbaleri Bajerna iz Minhena remizirali su sa Augzburgom rezultatom 2:2 u petom kolu Bundeslige, u utakmici koja je donijela pravi spektakl, velike greške i nevjerovatnu dramu u završnici.

Domaćin je poveo već posle pet sekundi igre, kada je Felhauer iskoristio katastrofalnu grešku Manuela Nojera i postigao najbrži gol u istoriji Bundeslige.

Bajern je izjednačio u 55. minutu preko Saibarija, ali je Rodrigo Ribeiro devet minuta kasnije ponovo donio prednost Augzburgu, nakon još jedne loše reakcije Nojera. Konačnih 2:2 postavio je Natanijel Braun u 77. minutu, posle sjajne akcije gostiju.

Bavarci su tokom utakmice imali čak četiri poništena gola zbog ofsajda, a posebno je dramatično bilo u 96. minutu, kada je pogodak Gnabrija poništen nakon što je lopta već završila u mreži.

Bajern je tako upisao drugi remi u prvih pet kola Bundeslige, nakon što je prethodno odigrao neriješeno i protiv Šalkea.