Reprezentacija Portugala nije ostala nijema na odlazak legende iz nacionalnog tima, nekoliko dana kasnije je stigao odgovor - Ronaldo je suspendovan

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Legendarni Kristijano Ronaldo bio je vidno ljut jer u nacionalnom timu nije bilo mjesta za njega. Poslije sastanka sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala Pedrom Proensom i selektorom Žoržom Žezusom stvari se nisu popravile i odlučio je da ode iz tima. Nekoliko dana kasnije Savez nije ostao nijem, već je - privremeno suspendovao fudbalsku legendu.

Iako je Ronaldo najavio da se poslije sezone 2026/27 povlači, čini se da nije bilo mjesta da još godinu dana provede u reprezentaciji. Na čovjeka koji je važio za sinonim Portugala i fudbala više se ne računa. Protiv Ronalda je pokrenut disciplinski postupak, te je on privremeno suspendovan odlukom Fudbalskog saveza Portugala.

Trenutno se čeka konačna odluka i izricanje kazne u ovom slučaju. Ronaldo je po napuštanju kampa Portugala i sam predložio da bude kažnjen, nakon što se u javnom obraćanju izvinio zbog ponašanja. Ronaldo je bio nezadovoljan tretmanom koji ima u reprezentaciji, a nakon što nije dobio priliku da zaigra protiv Norvežana, odlučio je da ne pozdravi navijače i tik poslije meča se uputio ka svlačionici. Teatralnosti nije bilo kraja, pa je propustio i naredna dva treninga, što je samo "zakuvalo" odnose u nacionalnom timu.

Oglasio se Fudbalski savez Portugala

Fudbalski savez Portugala objavio je zvanično saopštenje:

"Pokrenut je disciplinski postupak protiv Kristijana Ronalda, odlukom Odjeljenja za neprofesionalni fudbal od 9. oktobra 2026. godine, radi ispitivanja eventualne disciplinske odgovornosti u vezi sa događajima od 7. oktobra.

Ne dovodeći u pitanje automatsku preventivnu suspenziju kojoj je igrač bio podvrgnut do donošenja odluke, određena je i preventivna suspenzija koja nije automatska, a postupku je dodeljen hitan karakter", navodi se.

Šta je rekao Kristijano Ronaldo?

Poslije brojnih problema koji su se odigrali za svega nekoliko dana, Kristijano Ronaldo je odlučio da se povuče iz reprezentacije i tom prilikom se oglasio:

"Nakon konferencije za medije selektora reprezentacije i nakon razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, donio sam odluku da napustim pripreme reprezentacije. S vremenom ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima zbog kojih sam napustio nacionalni tim, kojem sam se uvijek u potpunosti posvećivao. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim svojim saigračima, bez izuzetka", napisao je Kristijano Ronaldo.