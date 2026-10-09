Prvi gol na meču postigao je Kristijano Ronaldo, koji je sve bliži cilju nakon što ga nisu poremetila dešavanja u reprezentaciji.

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Proslavljeni portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo prethodnih dana bio je u centru pažnje zbog suukoba koje je imao u nacionalnog timu i gotovo sigurnog završetka reprezentativne karijere. Bilo je veoma burno, ali se Portugalac trudi da zaboravi sve što se desilo i to na najbolji mogući način - golovima!

Kristijano Ronaldo se vratio u Al-Nasr iz Saudijske Arabije i odmah na prvom meču pokazao da rastanak sa reprezentacijom Portugala ne mora da bude loš za njega. Ronaldo je postigao prvi gol za svoj tim u pobjedi nad ekipom Al-Dirija (3:0), čiju su mrežu tresli još i Samu Kosta i Kingsli Koman. Još bitnije je što se portugalski fudbaler 980. put upisao u listu strijelaca i sada mu fali samo 20 golova da ostvari svoj najveći cilj u karijeri. Pogledajte pogodak koji je postigao:

| CRISTIANO RONALDO GOLAZOOO!!! 980 GOALS !!!!!!FIRST GOAL AFTER LEAVING THE NATIONAL TEAM!!! https://t.co/NbhMtZ0Lbq — Kalshi FC (@KalshiFC)October 9, 2026

Ova pobjeda veoma je važna za Al-Nasr, jer barem dok se ne kompletira osmo kolo šampionata ostaju na prvoj poziciji. Trenutno su sa po 19 bodova izjednačenji sa Al-Kvadisijom, dok bi mogli da ih prestignu Al-Hilal koji ima 18 i Al-Itihad koji ima 17 osvojenih bodova u dosadašnjem toku prvenstva, uz jedan odigran meč manje.

Kristijano Ronaldo ima svoju računicu i njemu je mnogo bitnije da se talože golovi pored njegovog imena. Ultimativni cilj prije završetka karijere je 1.000 golova na zvaničnim mečevima, a za to mu fali "samo" još 20 pogodaka. Teško će to uspjeti ove sezone, ali bi - kada se sve uzme u obzir - u Saudijskoj Arabiji mogao da igra i narednih godina.