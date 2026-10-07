Kristijano Ronaldo izazvao je haos u reprezentaciji Portugala nakon što nije igrao protiv Norveške, a njegovo saopštenje nasmijalo je navijače. Posebno dio o Maradoni i Peleu, s kojima može naravno u istu rečenicu, ali to javno tražiti...

Izvor: RONALDO SCHEMIDT / AFP / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera sveta Kristijano Ronaldo napravio je haos u reprezentaciji Portugala zbog toga što nije igrao protiv Norveške, odnosno zbog toga što ga je selektor Žorž Žezus poslao na zagrijavanje - i nije ga ubacio u igru. Iako je to samo njegov izbor, objasnio je da se vodio logikom da su mu pri vođstvu u tom trenutku bili potrebniji drugi igrači umjesto Ronalda, međutim to nije bilo dovoljno najboljem strijelcu u istoriji reprezentativnog fudbala.

Zato je Kristijano Ronaldo napustio ekipu odmah posle meča, objavio je da neće više igrati za Portugal dok je Žezus selektor, da bi se potom (donekle) pokajao i objavio saopštenje u kome je istakao da se opet stavlja na raspolaganje svojoj reprezentaciji. Ali, djelovi saopštenja izazvali su podsmijeh kod navijača.

"Reci da sam kao Pele i Maradona"

Jedan od uslova koje je Kristijano Ronaldo postavio selektoru Žoržu Žezusu prije nego što je bijesno odjurio iz kampa Portugala je da pročita saopštenje, da mu se izvini, kao i da podrobno objasni zašto ga je "preskočio" protiv Norveške. Sve to Ronaldo je bio napisao na papir i dao selektoru, ovaj mu je dao riječ da će to uraditi - i potom je pogazio.

Na kraju je Ronaldo objavio čitavo saopštenje koje Žorž Žezus nije htio da pročita i zbog toga su mnogi počeli da se podsmijevaju Portugalcu, za koga već odavno znamo da ima najveći ego. Tako je ovo "najluđi" dio saopštenja:

"Napravio sam grešku poslavši nekoga ranga Pelea ili Maradone na zagrijavanje, a ne uvodeći ga potom u igru. Da se to dešava danas, ne bih to uradio", tražio je Kristijano Ronaldo da pročita od svog selektora dodajući: "Da zatvorim ovu temu: želim Kristijana Ronalda u reprezentaciji. Zapravo, ne želim ga malo, želim ga mnogo. Srećom, i on vjeruje u mene. Vjerovao je u Al Nasru, a vjeruje i ovdje".

Šta dalje za Ronalda?

Vidi opis "Kaži da sam kao Pele i Maradona": Kristijanu Ronaldu se svi smiju zbog saopštenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Selektor portugalske reprezentacije Žorž Žezus istakao je da još nije pročitao Ronaldovo saopštenje zbog toga što je gledao meč U21 reprezentacije, a od ranije znamo da je već istakao da su mu "vrata širom otvorena".

"Što se mene tiče, sve je otvoreno. Kristijano Ronaldo mora da odluči šta će da radi sa svojim životom...", rekao je Žorž Žezus koji Kristijana Ronalda zna i iz kluba, sarađivali su u Al Nasru: "To je bio nesporazum i što se mene tiče, vrlo lako možemo da riješimo ovu situaciju".

Kristijano Ronaldo je rekorder po broju utakmica i golova u dresu sa državnim grbom i za Portugal je upisao čak 234 utakmice i 146 golova. Niko mu nije ni blizu kada je statistika u pitanju, a podsjetimo sa Portugalom je osvojio Evropsko prvenstvo 2016. godine.

Šta je Ronaldo tražio od selektora?

Ovo je osam rečenica koje je Kristijano Ronaldo tražio od Žorža Žezusa da pročita na konferenciji za medije, na šta je on pristao, pa potom pogazio riječ.