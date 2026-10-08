Portugalac se oglasio na društvenim mrežama i obratio se nekada najvećem rivalu.

Izvor: RONALDO SCHEMIDT / AFP / Profimedia

Praktično u istom momentu se od reprezentacija opraštaju dvojica najboljih fudbalera u istoriji, Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo. Argentinac je to uradio u velikom stilu, dok je Portugalac naprasno napustio tim nakon nesuglasica sa selektorom. Da između nekada najvećih rivala nema "zle krvi" potvrđuje i poruka koju je Ronaldo uputio Mesiju povodom povlačenja.

"Leo, toliko godina si branio svoju zemlju i ispisao istoriju koja će zauvijek trajati. Imam ogromno poštovanje prema svemu što si postigao sa Argentinom. Veliki zagrljaj", napisao je Ronaldo na objavu Mesija na Instagramu.

Šta je napisao Mesi?

"Juče sam odigrao svoju posljednju utakmicu i već mi nedostaje nošenje plavo-bijelog dresa. Znam da donosim pravu odluku. Bilo je to nevjerovatno putovanje, puno radosti, ali i tuge, no siguran sam da je svaki korak koji sam napravio bio vrijedan toga.

Ostalo je još mnogo toga za reći. Nemoguće je izraziti sve što osjećam u samo nekoliko riječi ili jednoj objavi. Ovo putovanje ne bi bilo moguće bez moje porodice, koja je uvijek bila uz mene i pružala mi podršku – posebno u teškim trenucima, kada mi je to bilo najpotrebnije.

Moji prijatelji, kao i svi saigrači i treneri (te njihovi stručni štabovi) s kojima sam sarađivao, takođe su bili od ključnog značaja. Ne želim zaboraviti ni Dijega (Armanda Maradonu prim. aut), koji je našu zemlju doveo tamo gdje zaslužuje biti i koji nam je - kao što uvijek govorim - pomagao na svakom koraku, kako dok je bio s nama, tako i s neba.

Hvala klubovima za koje sam igrao što su uvijek poštovali moja osjećanja i omogućavali mi da se posvetim svojoj zemlji kad god je trebalo obući dres reprezentacije. I, naravno, hvala Bogu: bez Njegovog vođstva i Njegove volje, ne bismo se ni usudili sanjati da ćemo stići ovako daleko.

Zaista sam zahvalan. Volim vas sve, nedostajaćete mi i uvijek ću vam biti zahvalan što ste bili uz nas - uz mene", napisao je Mesi uz slike sa oproštaja.

Da li se Ronado oprašta zauvijek?

Kristijano Ronaldo je napustio reprezentaciju Portugala, a onda u saopštenju javnosti objasnio šta je povod ovog njegovog iznenadnog poteza. Usput je podijelio svoje razmišljanje o oproštaju od reprezentacije sa kojom je ispisao istoriju. Da li je zaista kraj?

"Na ovu temu sam čuo mnogo priča o oproštajnim utakmicama, da moram imati dostojanstven oproštaj i da Savez želi da mi pruži tu priliku. Naučio sam u životu, često gladan i nemajući šta da jedem, da niko nikome ne poklanja ništa. Mogu da obećam svim svojim navijačima, naravno i posebno svim Portugalcima, da ćemo imati jednu ili više oproštajnih utakmica; biće vremena za to. Ali kada razmišljam o reprezentaciji, ono o čemu zaista razmišljam jeste takmičenje".

"To je ono što sam mislio i na dan kada mi je saopštena vijest o smrti mog oca. Bio sam na okupljanju sa našom reprezentacijom i odlučio sam da tu ostanem do kraja utakmice narednog dana. Za zemlju sam učinio ono što nikada ne bih učinio ni za jedan klub. Stoga, ako budem fizički dobro, ako budem igrao za svoj klub, ako budem, nadam se, postizao golove, nakon odsluženja suspenzije koja mi možda bude izrečena, biću dostupan, kao što sam uvijek i bio do danas, da se takmičim i pobjeđujem za našu reprezentaciju", naveo je Ronaldo.