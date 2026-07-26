Troje naoružanih mladića iz Hrvatske otelo je 1981. godine avion na letu Titograd–Beograd, a među putnicima su bili fudbaleri Budućnosti, glumci i generali. Drama je trajala deset sati i završila se na Kipru.

Izvor: MN Press

Veliki šok za cijelu Jugoslaviju dogodio se 26. septembra 1981. godine, kada je kasno uveče otet avion JAT-a na relaciji Titograd–Beograd.

U noći između 26. i 27. septembra, avion boing 727-200 koji je letio iz Titograda prema Beogradu otela su trojica mladića iz Hrvatske. Naoružani otmičari držali su kao taoce osam članova posade i čak 98 putnika, a drama je trajala punih deset sati.

Na kraju su Borivoje Jelić, Marko Križić i Milan Prpić savladani, nakon čega je avion bezbjedno prizemljen. Među putnicima su bile i brojne poznate ličnosti – glumci Marko Nikolić, Žarko Laušević i Miša Janketić, generali Milan Šijan i Božo Lazarević, ali i kompletan prvi tim tadašnje Budućnosti iz Podgorice.

Jedan od otmičara, Borivoje Jelić, danas je izjavio da bi želio da dođe u glavni grad Crne Gore i izvini se fudbalerima Budućnosti zbog neprijatnosti koju su doživjeli.

Ekipa Budućnosti našla se u avionu jer je putovala na gostovanje Vojvodini u Novi Sad. Avion je prethodno poletio iz Dubrovnika, a u Titograd je sletio kako bi pokupio fudbalere.

Otmičari su akciju dugo pripremali, a kasnije su priznali da su izabrali upravo Titograd jer su smatrali da je na tom aerodromu obezbjeđenje bilo slabije.

U avionu su se tada našli Zoran Vorotović, Slavenko Kuzeljević, Dragoljub Brnović, Zvonko Kalezić, Dragan Vujović, Žarko Vukčević, Momir Bakrač i mnogi drugi članovi ekipe Budućnosti.

„Nije svejedno kada avion otmu naoružani ljudi“

Fudbaler Budućnosti Petar Ljumović prisjetio se dramatičnih trenutaka iz aviona.

Izvor: MN Press

„Nije svejedno kada avion otmu naoružani ljudi, ali nije bilo panike, bilo je adrenalina. Kada sam sa posadom izašao iz aviona, kroz dva izlaza za vanredne situacije, držao sam dvije stjuardese za ruku, čini mi se da sam ih nosio, a nijesam osjećao ništa. Sami smo sebe oslobodili, pa su mediji u Evropi pisali kako su Jugosloveni oteli otmičare“, prisjetio se Ljumović.

Otmičari su posadu natjerali da prvo leti do Brindizija, zatim do Atine, a nakon problema sa ulaskom u izraelski vazdušni prostor avion je završio na Kipru.

Kada je avion sletio, neko je aktivirao alarm za požar, nakon čega su pilot i posada maksimalno pojačali rashladne uređaje. Putnici su počeli da izlaze, a vrata aviona otvorio je fudbaler Budućnosti Žarko Vukčević.

Šta se na kraju desilo?

Ljumović je kazao da posljedice otmice nije odmah osjetio, već tek godinu kasnije.

„Odjednom je počela kosa da mi otpada u krugovima. Tada mi je jedan grčki ljekar rekao da je to od stresa i da je dobro što je izašlo napolje. Kada sam naredne godine potpisao ugovor za francuski klub, kosa mi se vratila“, ispričao je on.

Presude za otmičare

Otmičarima je suđeno u Beogradu. Borivoje Jelić osuđen je na osam godina zatvora, Marko Križić na pet, a Milan Prpić na tri i po godine.

Zbog saučesništva su optuženi i Predrag Vidaković, Ksenija Dokmanović i Josip Valentić.

Otmica aviona JAT-a ostala je jedna od najneobičnijih i najdramatičnijih epizoda u istoriji jugoslovenskog vazduhoplovstva, posebno zbog činjenice da su među taocima bili članovi jednog od najpoznatijih sportskih kolektiva iz Crne Gore.