Kubanski predsjednik Migel Dijaz-Kanel optužio je administraciju američkog predsjednika Donalda Trampa da vodi „politički genocid“ nad Kubom i ponovo pozvao na ukidanje američkih sankcija i naftnog embarga.

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Dijaz-Kanel je kritikovao i izvještaj Stejt departmenta u kojem se Kuba optužuje za navodnu infiltraciju u američku vladu i podršku „talasu ljevičarskog terorizma“ u SAD.

„Traže novi izgovor da nastave svoj politički genocid nad Kubom“, rekao je kubanski predsjednik, tvrdeći da Vašington pokušava da pronađe krivca za unutrašnje probleme u SAD.

Prema navodima kubanskih vlasti, američke sankcije i embargo dodatno su pogoršali ekonomsku krizu na ostrvu, koja se ogleda u nestancima struje, nestašici goriva i problemima u javnom prevozu.

Vašington, međutim, za krizu krivi kubanske vlasti, navodeći loše upravljanje ekonomijom i nedovoljna ulaganja u infrastrukturu.

Dijaz-Kanel je tokom obilježavanja godišnjice početka pobune Fidela Kastra protiv režima Fulhensija Batiste ponovio da Kuba, kako je rekao, „nije prijetnja ni Sjedinjenim Američkim Državama ni bilo kojoj drugoj zemlji“.