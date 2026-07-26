Na finalu Svjetskog kupa, Grčka je savladala Mađarsku rezultatom 15:14, pokazavši da postaje nova sila u svjetskom vaterpolu. Pročitajte više o ovom uzbudljivom meču.
Vaterpolo reprezentacija Grčke osvojila je zlatnu medalju na završnom turniru Svjetskog kupa u Sidneju, nakon što je u finalu savladala Mađarsku rezultatom 15:14.
Bio je to izuzetno izjednačen meč, što potvrđuju i rezultati po četvrtinama (5:3, 2:3, 4:4, 4:4). Grci su se tako revanširali Mađarima za poraz u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu.
Grčka pokazala Mađarskoj da je sila
Najefikasniji kod Grčke bio je Skumpakis sa pet golova, dok je kod Mađarske Zalanki postigao četiri.
Bronzanu medalju osvojila je Italija pobjedom nad Australijom 16:10. Španija je nakon peteraca savladala Crnu Goru 17:16 i zauzela peto mjesto, dok je Hrvatska bila sedma nakon pobjede nad Gruzijom 18:12.
Srbija se nije plasirala na završni turnir Svjetskog kupa, nakon što je grupnu fazu završila na trećem mjestu iza Mađarske i Grčke.