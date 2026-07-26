Na finalu Svjetskog kupa, Grčka je savladala Mađarsku rezultatom 15:14, pokazavši da postaje nova sila u svjetskom vaterpolu. Pročitajte više o ovom uzbudljivom meču.

Izvor: Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Grčke osvojila je zlatnu medalju na završnom turniru Svjetskog kupa u Sidneju, nakon što je u finalu savladala Mađarsku rezultatom 15:14.

Bio je to izuzetno izjednačen meč, što potvrđuju i rezultati po četvrtinama (5:3, 2:3, 4:4, 4:4). Grci su se tako revanširali Mađarima za poraz u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu.

Vidi opis Grčka pokazala Mađarskoj da je sila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Najefikasniji kod Grčke bio je Skumpakis sa pet golova, dok je kod Mađarske Zalanki postigao četiri.

Bronzanu medalju osvojila je Italija pobjedom nad Australijom 16:10. Španija je nakon peteraca savladala Crnu Goru 17:16 i zauzela peto mjesto, dok je Hrvatska bila sedma nakon pobjede nad Gruzijom 18:12.

Srbija se nije plasirala na završni turnir Svjetskog kupa, nakon što je grupnu fazu završila na trećem mjestu iza Mađarske i Grčke.