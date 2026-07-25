Potresni snimci iz Albanije prikazuju poslednje trenutke višesatne talačke krize u kojoj je Nertil Buzi (35) nakon ubistva bivšeg tasta i tašte oteo nekadašnju verenicu Rozalindu (24).

Izvor: Youtube/ Top Channel Albania

Potresni snimci stižu iz Albanije gdje se juče dogodio nezamisliv zločin. Nertil Buzi (35) ubio je svog bivšeg tasta i taštu, a onda je svoju nekadašnju vjerenicu oteo i držao je kao taoca gotovo 12 sati. Kada je policija uspjela da ga nagovori da je pusti na slobodu, osumnjičeni je sebi oduzeo život.

Sve je počelo u petak u zoru, u kući Koste Plake i njegove supruge Beleri, poznatije kao Lela. Nertil, koji se devet godina zabavljao sa njihovom ćerkom Rozalindom (24), iz još neutvrđenih razloga, oko 5 sati ujutru upao je u kuću i upucao Kostu i Lelu koji su se u tom trenutku spremali za posao.

Kosta je ostao na licu mjesta mrtav dok je Lela i dalje davala znakove života. Krvnik je tada ščepao Rozalindu i ugurao je u vozilu, nakon čega je krenuo da bježi prema susjednom selu.

Dok je Hitna pomoć Lelu u teškom stanju prevozila u bolnicu, policija je jurila za Nertilom koji je sa Rozalindom u kolima bježao u pravcu sela Kurje. Uslijedila je gotovo 12 sati dugatalačka kriza, a sam kraj drame snimljen je iz drona.

Na snimcima koje su objavili albanski mediji vidi se djevojka koja stoji kraj vozila parkiranog na zemljanom putu između dvije njive. Nekih desetak metara dalje stoji policajac u civilu, koji je satima pregovarao sa Nertilom, pokušavajući da ga ubijedi da Rozalindu pusti na slobodu.

U trenucima kada je snimak nastao Nertil je dopustio da njegova bivša vjerenica izađe iz vozila, ali je djevojka plačući i dalje stajala kraj automobila i nešto govorila Nertilu.

U sledećem trenutku ona kreće ispred vozila, a policajac polako prilazi i kreće sa njom da se udaljava. Nertil je u tim trenucima i dalje bio živ, jer se na snimku vidi kako kroz otvorena vrata vozila izbacuje Rozalindinu obuću. Policajac je udaljava još nekoliko metara, nakon čega se vraća i uzima obuću, a potom ponovo kreće prema uznemirenoj djevojci koja jedva hoda.

Kamere su snimile trenutak u kojem policajac podiže nesrećnu djevojku u naručje i kreće sa njom da trči na bezbjednu udaljenost.

Navodno je u tom trenutku Nertil sebi presudio sačmarom koju je držao u vozilu. Rozalinda je, prema prvim informacijama, prošla nepovrijeđena.

Dok je trajala mučka talačka kriza, ljekari su se satima borili da spasu život njene majke Lele. Nažalost, Lela je, tokom petočasovne operacije, izdahnula.

Motiv zločina i dalje nije poznat. Mediji pišu da je Rozalinda sa Nertilom bila u vezi punih devet godina i da su bili i vjereni. Kada je došlo do raskida, u ovom trenutku nije poznato.