Zelenski je kazao da su među metama ukrajinskih udara bila naftna postrojenja, vojna industrija, sistemi protivvazdušne odbrane i važni logistički objekti.

Izvor: Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Kijev nastavlja program dalekometnih udara na Rusiju, tvrdeći da ukrajinski dronovi već mogu da dosegnu ciljeve udaljene više od 3.000 kilometara.

Zelenski je nakon sastanka posvećenog razvoju dalekometnih sposobnosti i sankcijama protiv Rusije naveo da je Ukrajina izvela više od 1.000 napada na ruske ciljeve.

„Već imamo domet veći od 3.000 kilometara i nastavljamo da radimo na njegovom povećanju“, poručio je ukrajinski predsjednik.

Prema njegovim riječima, ukrajinski dronovi su već pogodili ciljeve na području Urala, dok je strateška dubina ruske teritorije, kako tvrdi, izgubila raniju prednost zbog koncentracije protivvazdušne odbrane oko ključnih lokacija poput Moskve, Sankt Peterburga i Krimskog mosta.

Zelenski je kazao da su među metama ukrajinskih udara bila naftna postrojenja, vojna industrija, sistemi protivvazdušne odbrane i važni logistički objekti.

Dodao je da je cilj ovih operacija da se dodatno oslabe ruske sposobnosti za nastavak rata i izvrši pritisak na Moskvu da pristupi diplomatskom rješenju.