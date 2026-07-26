Predlog izmjena Zakona o SDT-u donosi promjene u izboru rukovodioca Specijalnog policijskog odjeljenja, statusu GST-a nakon mandata i uslovima za izbor specijalnih tužilaca

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predlog izmjena i dopuna Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), koji je dostavljen Skupštini Crne Gore, donosi niz rješenja kojima se dodatno jača pozicija glavnog specijalnog tužioca (GST), prenosi portal Dan.

Prema ocjenama Akcije za socijalnu pravdu (ASP), među najvažnijim novinama su mogućnost da GST predlaže rukovodioca Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), pravo na prigovor Tužilačkom savjetu u određenim situacijama, kao i mogućnost da nakon isteka mandata, na sopstveni zahtjev, nastavi rad u Vrhovnom državnom tužilaštvu (VDT).

Portal Dan prenosi da bi, prema predloženim izmjenama, GST imao pravo da uloži prigovor Tužilačkom savjetu ukoliko vrhovni državni tužilac određene predmete ili radnje iz nadležnosti SDT-a povjeri VDT-u. O prigovoru bi Tužilački savjet morao da odluči u roku od 15 dana, dok bi vrhovni državni tužilac bio izuzet iz odlučivanja.

Jedna od značajnijih promjena odnosi se na status glavnog specijalnog tužioca nakon isteka mandata. Predlogom je predviđeno da GST, ukoliko to sam zatraži, nastavi funkciju državnog tužioca u Vrhovnom državnom tužilaštvu. Važeće rješenje predviđa da nakon isteka mandata ostaje specijalni tužilac u SDT-u.

Kako navodi portal Dan, mijenja se i način izbora rukovodioca Specijalnog policijskog odjeljenja. Umjesto dosadašnjeg modela, prema kojem rukovodioca postavlja direktor Uprave policije uz saglasnost GST-a, predloženo je da upravo glavni specijalni tužilac predlaže kandidata za tu funkciju.

Predlogom se povećava i uslov za izbor rukovodioca SPO-a, pa bi kandidat ubuduće morao da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućem policijskom zvanju, umjesto dosadašnjih osam godina.

Izmjenama se mijenjaju i uslovi za izbor specijalnih tužilaca. Predloženo je da kandidat mora imati najmanje šest godina iskustva kao tužilac ili sudija, odnosno deset godina rada na drugim pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita.

Portal Dan navodi i da se predviđa mogućnost raspoređivanja policijskih službenika u SPO na period do godinu dana, kao i da se odbijanje ili neopravdano nepostupanje po nalogu specijalnog tužioca definiše kao teži disciplinski prekršaj.

Iz ASP podsjećaju da je Tužilački savjet nedavno raspisao javni oglas za izbor osam specijalnih tužilaca u SDT-u, dok bi, prema Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, Skupština trebalo da usvoji izmjene zakona do kraja drugog kvartala, kao dio reformi u oblasti borbe protiv korupcije.