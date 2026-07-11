Više od 40 učenika i nastavnika oteto je u maju na jugozapadu Nigerije, a vlasti navode da je tokom akcije spašavanja dio otmičara uhapšen, dok je više njih ubijeno.

Izvor: Kurir

Vlasti Nigerije saopštile su da su oslobođeni učenici koji su sredinom maja oteti u saveznoj državi Ojo na jugozapadu zemlje, nakon akcije bezbjednosnih snaga usmjerene protiv naoružanih muslimanskih ekstremista.

Do otmice je došlo 15. maja, kada je više od 40 osoba, među kojima su bili učenici i nekoliko nastavnika, odvedeno iz škole. Jedan nastavnik ubijen je ubrzo nakon otmice.

Portparol nigerijske vlade Bajo Onanuga nije saopštio tačan broj oslobođenih talaca, ali je potvrdio da je tokom akcije uhapšeno osam ekstremista, dok je neodređeni broj otmičara ubijen.

Otmice učenika i nastavnika posljednjih godina postale su česta pojava u Nigeriji, gdje naoružane kriminalne i ekstremističke grupe traže otkup od vlasti ili porodica žrtava.

Iako su se ovakvi napadi uglavnom događali na sjeveru zemlje, napad u saveznoj državi Ojo na jugozapadu Nigerije smatra se dodatnim pokazateljem širenja bezbjednosne krize na nove djelove države.

Tokom iste sedmice zabilježena je još jedna masovna otmica u saveznoj državi Borno na sjeveroistoku zemlje, gdje su otete desetine djece.

Nigerija se godinama suočava sa ozbiljnim bezbjednosnim izazovima, a otmice u školama ostaju jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju vlasti najmnogoljudnije afričke države.