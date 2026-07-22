Djevojčica iz leskovačkog naselja Obrada Lučića preživjela je pravu dramu kada ju je, prema sumnjama policije, komšija (60) silom uvukao u automobil i odvezao do svoje kuće. Dijete je uspjelo da pobjegne i potraži pomoć kod komšija, a osumnjičeni je ubrzo uhapšen.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Djevojčica iz naselja Obrada Lučića na periferiji Leskovca doživjela je prije dva dana veliku traumu u blizini svoje kuće, kada je komšija (60) kidnapovao po izlasku iz prodavnice.

To se dogodilo oko 13 sati, posle čega je policija „okupirala“ naselje, poznatije i kao Štrkovo naselje u Leskovcu, a otmičara privela, piše lokalni portal Jugmedia, a slučaj je portalu potvđen u leskovačkoj policiji.

- Prema onome što smo čuli, ona je izašla iz prodavnice, on je prišao i uvukao je silom u svoj automobil i stavio na zadnje sjedište. Vrata je zaključao. Potom je prošao kroz dvije ulice i uveo u svoju kuću. Nepoznato je kako je dijete pobjeglo iz njegove kuće, ali znamo da je utrčalo u dvorište komšija i daljih rođaka i počelo da vrišti, pričaju mještani.

Prema njihovim navodima, djevojčica je veoma traumirana i nije tog momenta dala jasnu sliku cijelog događaja.

Iz dvije kuće u naselju uzeti su snimci sa video nadzora, na kome se vidi on u automobilu i, nejasno, dijete na zadnjem sjedištu.

Mještani ovog naselja kažu da su na razne načine sa njim imali konfliktne situacije, ali da ne znaju da je do sada učinio slično djelo.

Jugmediji je nezvanično rečeno da će biti procijenjeno i njegovo psihičko stanje.

(Jugmedia/MONDO)