Irski Ryanair iskoristio je arhivsku fotografiju luksuznog leta nekadašnjeg jugoslovenskog JAT-a kako bi sarkastično odgovorio putnicima koji za kartu od 20 evra očekuju kraljevski tretman.

Izvor: Luca Ponti / Alamy / Profimedia

Poznat po svom oštrom jeziku na društvenim mrežama, irski avio-prevoznik Ryanair ponovo je dospio u središte pažnje nakon što je na provokativan način odgovorio putnicima koji od letova po cijeni ručka očekuju kraljevski tretman.

Kao ključni argument u ovoj digitalnoj prepirci, kompanija je iskoristila arhivsku fotografiju iz kabine nekadašnjeg jugoslovenskog JAT iz šezdesetih godina prošlog vijeka.

Slika prikazuje putnike koji uživaju u pravoj gozbi sa više sljedova, svježim voćem i pecivima, što u današnjem svijetu komercijalne avijacije djeluje kao prizor iz davno zaboravljene bajke.

Ova objava nije samo nostalgični podsjetnik na istoriju civilnog vazduhoplovstva, već i direktna poruka onima koji kritikuju kvalitet usluge niskobudžetnih kompanija. Uz propratni tekst koji sarkastično ističe nesrazmjeru između uplaćenog iznosa i očekivanja korisnika, Ryanair je jasno povukao granicu između prošlosti i sadašnjosti.

„Putnici: plate 19,99 eura, a očekuju...“, stoji u objavi kojom je kompanija naglasila kako za minimalnu cijenu karte ne dolazi usluga koja je prije više od pola vijeka bila standard u vazdušnom saobraćaju.

Fotografija je u kratkom roku privukla hiljade reakcija jer vjerno prikazuje koliko se iskustvo letenja transformisalo – od elegancije, obilnih obroka i udobnosti, do današnjeg minimalizma gdje se gotovo svaka dodatna usluga, od prtljaga do čaše vode, naplaćuje.

Poseban „šlag na torti“ u cijeloj priči je činjenica da je upravo standard JAT-ovih letova iz šezdesetih poslužio kao vrhunski primjer luksuza koji je danas, u eri jeftinih letova, postao gotovo nezamisliv.