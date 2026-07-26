Najmanje dvije osobe, među kojima i desetogodišnje dijete, poginule su u ruskom napadu dronom na supermarket u ukrajinskom gradu Černigovu, saopštile su lokalne vlasti. Još četiri osobe su povrijeđene.

Izvor: Twitter/screenshot/UAWeapons

Načelnik Gradske vojne uprave Černigova Dmitro Brižinski izjavio je da je dron pogodio supermarket lanca ATB u naselju ZAZ. Jedna od povrijeđenih osoba nalazi se u kritičnom stanju.

Na mjestu napada nalaze se ekipe hitnih službi koje procjenjuju razmjere štete.

Napad na Černigov uslijedio je nakon novog talasa ruskih udara širom Ukrajine. U Zaporožju je u napadu navođenim bombama poginula jedna osoba, dok je šest povrijeđeno, a u Harkovu je nakon udara dronom na stambeni kvart stradala jedna osoba, dok je 14 povrijeđeno.

U Kijevu su u raketnom napadu povrijeđene tri osobe, dok su u više djelova grada zabilježeni požari i materijalna šteta.

Ruske snage izvele su i napad na civilni teretni brod pod zastavom Palaua u Odeskoj oblasti. Brod je prevozio oko 2.800 tona kukuruza prema Grčkoj. Sedam članova posade i ukrajinski pilot su spaseni, dok se za dvojicom mornara i dalje traga.