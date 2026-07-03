Desetak operacija, bakterija koja jede tetivu i presađivanje kože nisu mogli da spriječe Santija Kazorlu koji je uprkos svemu želio da igra fudbal - sve do sada.

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Legendarni španski fudbaler Santi Kazorla završio je karijeru, čime je spuštena zavjesa na jednu od najinspirativnijih priča modernog fudbala.

Kazorla, nekadašnji vezista Viljareala i Arsenala, tokom karijere prošao je kroz jednu od najtežih povreda u istoriji sporta. Nakon problema sa skočnim zglobom i Ahilovom tetivom uslijedilo je više operacija, a zbog infekcije i gangrene ljekari su čak razmatrali amputaciju noge. Neki su mu poručili da zaboravi fudbal i posveti se normalnom životu, ali on nije odustao.

Poslije dugog i mukotrpnog oporavka uspio je da se vrati na teren i nastavi karijeru, a potom je iz ljubavi zaigrao za svoj dječački klub Ovijedo, kojem je pomogao da se vrati u elitni rang španskog fudbala.

Kazorla je tokom bogate karijere nosio dresove Viljareala, Rekreativa, Malage, Arsenala, Al Sada i Ovijeda, dok je za reprezentaciju Španije odigrao 81 utakmicu i bio dio generacije koja je osvojila Evropska prvenstva 2008. i 2012. godine. Osvojio je i dva FA kupa sa Arsenalom, brojne trofeje u Kataru, a posljednji veliki uspjeh bilo mu je uvođenje Ovijeda u Primeru.