Američki predsjednik Donald Tramp odložio je planirane vojne napade na Iran usled napretka u pregovorima. Sporazum podrazumijeva otvaranje Ormuskog moreuza i kraj iranske nuklearne prijetnje.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je planirani talas novih vojnih napada na Iran trenutno stavljen na čekanje usled napretka u postizanju diplomatskog sporazuma, prenosi agencija DPA.

Tramp je u subotu na platformi Truth Social saopštio da je odlaganje udara direktno uslovljeno brzim sklapanjem dogovora. Istakao je da su američke vojne snage bile spremne za udar punom snagom, ali su Iran i ostale države u regionu apelovale na Vašington da se uzdrži od akcije, s obzirom na to da su utvrđeni "parametri sporazuma".

Šta podrazumijeva predloženi dogovor?

Prema Trampovim riječima, predloženi sporazum obuhvata dva ključna elementa:

Potpuno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Konačno okončanje "iranske nuklearne pretnje".

On je dodao i da bi Izrael u potpunosti poštovao ovaj dogovor. Dalje detalje o navodnom diplomatskom pomaku Tramp nije izneo, dok se Iran i druge zemlje učesnice pregovora nisu odmah oglasile ovim povodom.

Ova odluka dolazi nakon što je Teheran uputio prijetnje odmazdom usmjerenom na kritičnu infrastrukturu u Izraelu i zalivskim zemljama, a kao reakciju na izvještaje američkih medija da Vašington razmatra novi masovni napad na iranske mete. Ti potencijalni napadi bi, prema izvještajima, mogli da obuhvate i iransku energetsku infrastrukturu.

Oštra upozorenja iz Teherana

Prije Trampovih navoda o obustavi napada, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je na opasnost od nove vojne eskalacije u sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama, naglasivši da će oružane snage Teherana odlučno uzvratiti na svaki akt agresije.

U poruci objavljenoj na Telegramu, nakon razgovora sa saudijskim ministrom spoljnih poslova Fejsalom bin Farhanom, Arakči je poručio da će SAD, Izrael, ali i sve zalivske države koje budu umješane, snositi apsolutnu odgovornost za sve eventualne nove napade.

Od početka sukoba krajem februara, Iran je neretko odgovarao na američke udare napadima na ciljeve u zalivskim državama gdje su stacionirane američke vojne baze, pri čemu je i Saudijska Arabija više puta bila na meti.

Uloga Saudijske Arabije u deeskalaciji

Saudijski prestolonaslednik Muhamed bin Salman obavio je telefonski razgovor sa Trampom kako bi prenio ozbiljnu zabrinutost Kraljevine zbog navoda o planiranim novim napadima, prenio je američki informativni portal Axios, pozivajući se na upućene američke izvore. Kako se navodi u izvještaju, prestolonaslednik je direktno apelovao na američkog predsjednika da preduzme korake ka smirivanju tenzija i deeskalaciji situacije u regionu.