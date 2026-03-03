Crvena zvezda je počela da pregovara sa klubovima oko prodaje svog najtalentovanijeg fudbalera Vasilija Kostova.

Crvena zvezda ima dragulja u svojim redovima i očekuje se da će tokom ljeta zaraditi rekordan novac od prodaje Vasilija Kostova, a sve je više zainteresovanih klubova. Kako sada stvari stoje, glavnu bitku za Kostova će voditi Inter i Bajern, a Zvijezda ima i jasnu ideju koliko novca želi da dobije za najboljeg svog igrača ovog proljeća.

Prema informacijama italijanskog portala "Kalčomerkato", Zvezda je odbila Arsenalovu ponudu od 20 miliona eura, istakavši da to više nije cijena za koju je moguće dobiti Vasilija Kostova.

"Unikat srpskog fudbala", koga porede sa Pedrijem iz Barselone, zabilježio je ove sezone čak 12 golova u dresu Crvene zvezde iako igra na mjestu veznog fudbalera, pa zato na "Marakani" smatraju da bi za 17-godišnjaka morali da dobiju više novca, što će predstavljati izazov i Arsenalu i Interu.

Navodno, Zvezda traži najmanje 30 miliona eura za Kostova, odnosno procjenjuje da treba da dobije duplo više nego što je to bio slučaj sa aktuelnim rekorderom crveno-bijelih: Veljkom Milosavljevićem koji je ljetos prešao u Bornmut za 15 miliona.

Da li je Inter bliži Kostovu?

Prema informacijama koje ima portal "Kalčomerkato", Vasilije Kostov bi volio da ode u Premijer ligu, međutim utisak je da je bliži Interu. Nadaju se na "Meaci" da bi zbog toga što je njegov agent Nikola Kolarov - rođeni brat Aleksandra Kolarova koji je sada pomoćni trener u Interu - dok bi sigurno mogao da pomogne i koji savjet Dejana Stankovića, koji je godinama nosio dres kluba iz Milana i sa njim osvojio tripletu.

Naravno, sve će zavisiti i od toga da li Inter ima novac koji traži Crvena zvezda, ali već sada je jasno da na "Marakani" nemaju šansu da zadrže talentovanog fudbalera i da će ga izgubiti na ljeto kada postane punoljetan.