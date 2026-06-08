Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) u potpunosti je usvojila žalbu odbornika Evropskog saveza u Skupštini opštine Tivat Ćazima Lisičića protiv rukovodstva Fudbalskog kluba Arsenal Tivat, saopštio je on danas.

Izvor: FSCG

Lisičić je ocijenio da je tom odlukom potvrđeno da je klub prekršio zakon višemjesečnim nedostavljanjem tražene finansijske dokumentacije za period od 2021. do 2025. godine, pišu Vijesti.

“AZLP je ovom odlukom zadao pravni šamar rukovodstvu kluba, zvanično potvrđujući da je Arsenal grubo prekršio zakon višemjesečnim ćutanjem i skrivanjem finansijske dokumentacije za period od 2021. do 2025. godine”, naveo je Lisičić.

On je istakao da je ovo prva dobijena runda kojom je srušen zid klupskog ćutanja.

“Tek pod ovim institucionalnim pritiskom i nalogom Upravne inspekcije, rukovodstvo kluba je bilo prinuđeno da skine maske i donese panično, zakasnjelo rješenje kojim odbija da dostavi analitičke kartice i izvode sa računa. Njihovi izgovori: od toga da je traženje finansija 'hir' i 'politički profit' do tvrdnji da nemaju kapaciteta za štampanje, pravno su potpuno utemeljeni tačno nula eura. I moram priznati da je dirljiva je ta ekološka osviješćenost rukovodstva kluba i briga za šume Amazonije dok odbijaju da štampaju papire, ali ih moram podsjetiti da se u 2026. godini analitičke kartice šalju u PDFu, jednim klikom. Osim ako u tim fajlovima nema previše 'kreativnog pisanja' koje ne trpi ni digitalni format”, saopštio je odbornik Evropskog saveza, prenose Vijesti.

Poručio je da prava borba za same finansijske podatke tek predstoji.

“Moja nova žalba protiv tog zakašnjelog odbijanja već predata, a danas je stigla i zvanična poštanska povratnica da je AZLP zaprimio predmet 4. juna. Ovaj rezultat je jasna poruka svim našim sugrađanima da kroz Evropski savez imaju stabilnog i nepokolebljivog partnera. Građani Tivta sa nama uvijek mogu računati na beskompromisnu podršku i dosljednu institucionalnu borbu. Mi ne odustajemo i ne pravimo kompromise, borićemo se na svakom koraku i insistirati na procedurama sve dok ne dostignemo potpunu pravednost. Finansije koje se pune iz džepova svih građana biće transparentne, a institucionalni obruč oko mraka i tajni u tivatskom sportu idemo da stegnemo do kraja”, zaključio je Lisičić.