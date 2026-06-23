Arsenal planira ozbiljna pojačanja ovog ljeta, a primarna meta je Morgan Rodžers iz Aston Vile. Očekuje se rekordna ponuda od 116 miliona eura.

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Arsenal je bio zaista sjajan prošle sezone i uspio je da osvoji šampionsku titulu u Engleskoj, kao i da igra finale FA Kupa i Lige šampiona, ali da to ne bi bilo samo "drago sjećanje" - odmah su prionuli na posao za narednu sezonu. Očekuje se da Arsenal i ovog ljeta ozbiljno investira u pojačanja i sprema se da obori sopstveni rekord.

Prema informacijama dobro informisanog britanskog "Gardijana", primarna meta Arsenala u ovom ljetnom prelaznom roku biće engleski reprezentativac Morgan Rodžers iz Aston Vile.

Aston Vila naravno nije raspoložena da pusti svog najboljeg igrača uz Olija Votkinsa, ali to će biti teško izvodljivo. Arsenal je spremio već 116 miliona eura za ofanzivnog fudbalera i sve čini da ga dovede ovog ljeta, uvjeren da će dodatno ubrzati i poboljšati napad "tobdžija".

Upravo je u njemu znalo da "zaškripi" prošle sezone i zna Mikel Arteta da mora da ga osvježi, a do sada se uz Rodžersa najviše pričalo o Kenanu Jildizu iz Juventusa koji je razočarao na Svjetskom prvenstvu za Tursku.

Ko je Morgan Rodžers?

Radi se o fudbaleru koji ima 23 godine i ponikao je u akademiji Mančester sitija, za koji pak nikad nije dobio šansu da igra. Poslije silnih pozajmica, otišao je u Midlzbro i tamo ostavio dobar utisak u sezoni 2023/24, nakon čega slijedi transfer u Aston Vilu i njegov meteorski uspon - i oblačenje dresa reprezentacije Engleske.

Prošle sezone, Rodžers je sa Aston Vilom osvojio Ligu Evrope i ukupno je odigrao 55 utakmica na kojima je zabilježio 14 golova i 12 asistencija. To mu nije donijelo mjesto kod Tuhela na Svjetskom prvenstvu.