Čuveni nepalski alpinista Nirmal Purđa poginuo je u stravičnoj lavini na planini u Pakistanu. U tragediji su stradale još najmanje tri osobe, dok se za šestoro penjača i dalje traga.

Izvor: Profimedia/Netflix/Courtesy Everett Collection

Čuveni nepalski alpinista Nirmal Purđa, koji je prethodnih godina ispisao istoriju osvajajući neke od najviših svjetskih vrhova, proglašen je mrtvim nakon što je lavina ranije ove sedmice pogodila njegovu ekspediciju u Pakistanu, piše CNN.

Purđa je "tragično izgubio život" usljed odrona na planinskom vijencu Karakorum, navodi se u subotnjoj objavi na društvenim mrežama Fondacije Nimsdaj (Nimsdai Foundation), koju je osnovao 2022. godine. "Danas ne žalimo samo za Nimsom, već za svakim životom izgubljenim u ovoj tragediji, uključujući njegove pouzdane penjačke partnere i vodiče", piše u objavi na Instagramu.

"Njegovo nasljeđe živjeće u bezbrojnim životima koje je promijenio i ljudima koje je inspirisao da osvoje sopstvene planine", dodaje se u objavi.

Ovaj 43-godišnjak bio je među 10 alpinista koji su nestali u četvrtak nakon što se pretpostavilo da su bili na Broud Piku (Broad Peak), vrhu visokom 8.047 metara u sjevernom Pakistanu, kada se oko podneva po lokalnom vremenu pokrenuo odron.

Potvrđeno je da su najmanje četiri osobe poginule, uključujući Purđu, omansku alpinistkinju Nadhiru Al Harti, nepalskog alpinistu Pur Bahadura Gurunga "Juktu" i američku alpinistkinju Saru Malori Gejs.

Purđina fondacija je saopštila da "ostali članovi ekspedicije nažalost nijesu preživjeli", ne iznoseći detalje, a zvanične potvrde od strane nadležnih organa još uvijek nema.

Napori na pronalasku preostalih šest penjača su u toku. Ranije u subotu, spasioci su za CNN izrazili zabrinutost zbog mogućnosti pokretanja nove lavine koja bi otežala operaciju.

Jedan pakistanski alpinista upozorio je da su šanse za preživljavanje preostalih penjača "sada veoma male". "Pakistanske planine su veoma drugačije od nepalskih", rekla je za BBC u subotu Najla Kijani, portparolka Pakistanskog alpinističkog kluba.

"Neka od tih područja su i dalje sklona lavinama, tako da naš spasilački tim mora veoma pažljivo da procijeni da li dovodi sopstvene živote u opasnost", dodala je ona.

Purđa, bivši vojnik britanske vojske, podigao je ugled alpinizma na svjetskoj sceni višestrukim obaranjem rekorda kao mjerilom izdržljivosti. Godine 2019. ispisao je istoriju popevši se na svih 14 svjetskih vrhova viših od 8.000 metara – koje NASA naziva "Osam hiljada" (Eight Thousanders) – za nešto više od šest mjeseci.

Kijani, koja se ranije penjala sa Purđom, opisala ga je kao "veoma neustrašivog" i rekla da je "činio da nemoguće postane moguće".

U intervjuu iz 2019. godine, Purđa je rekao za CNN da želi da iskoristi svoju platformu kako bi odao priznanje vještinama nepalskog naroda Šerpasa. "Iako su bili vrhunski penjači, nijesu dobili pravo priznanje", rekao je Purđa. "Nadao sam se da bih mogao da uzdignem njihova imena."

Al Harti, omanska alpinistkinja koja je poginula u četvrtak, takođe je ranije govorila za CNN, opisujući svoju ambiciju da se popne na jedan od vrhova preko 8.000 metara. Koristila je svoju prepoznatljivost kako bi osnažila druge muslimanske žene i djevojke – uključujući svoje 32 nećake – da se bave sportovima izdržljivosti.

"Naša vjera... ona te tjera da ponovo ustaneš. Daje ti snagu, daje ti moć", rekla je Al Harti 2021. godine. "(Moje nećake) su veoma jake i bore se za svoja prava", dodala je. "Uvijek se ujutru probudim i kažem: 'Elhamdulillah, hvala Bogu što sam ovdje.'"