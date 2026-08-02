Partizan bi u narednom periodu mogao da dobije dva ili čak tri pojačanja
Partizan se priprema za domaće takmičenje, ali i za evropske izazove. Da bi ekipa Saše Ilića otišla korak dalje nego prošle godine, neophodna su pojačanja u Humskoj, a kako piše Sport klub, u planu je dovođenje možda i trojice fudbalera.
Partizan navodno aktivno radi na dovođenju bar dva, a možda i tri igrača u narednim danima. Velike su šanse da u Humsku stignu pojačanja pred ključne trenutke u kvalifikacijama. Ono što je problem za "parni valjak", kao i svih ovih godina, jesu finansije. Crno-bijeli neće izaći iz okvira budžeta koji je namijenjen i to nije problem samo kada je u pitanju ograničena ponuda igrača, već i sami pregovori sa klubovima postaju komplikovaniji.
Partizan dodao gas: U Humsku ne stiže jedan igrač, već nekoliko
Pravi primjer je transfer Timotija Oume (22). Kenijac je bio na pragu dolaska u Partizan, ali je prepreka nastala zbog potražnje drugog kluba, odnosno Slavije iz Praga, da ovaj fudbaler poslije godinu dana pozajmice u Humskoj bude otkupljen za veliko obeštećenje. U Humskoj ne pristaju na takav epilog, pa je poslije gotovo postignutih dogovora beogradski tim ponovo na početku.
Iako transfer nije definitivno propao, crno-bijeli moraju da se okrenu i novim, potencijalnim pojačanjima.
Partizan igra prvi meč na domaćem terenu u Superligi. Sastaje se sa IMT-om u nedjelju od 20 časova, dok će prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu igrati protiv Tobola u Kazahstanu u četvrtak od 21 čas.