Izvor: Profimedia

Disciplinska komisija Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) donijela je odluku o kaznama za Hrvatski fudbalski savez (HNS) zbog ponašanja dijela navijača na utakmicama protiv Farskih Ostrva u Rijeci i Crne Gore u Podgorici, u okviru evropskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

HNS je kažnjen novčanom kaznom od 18.500 švajcarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja navijača – blokiranih prolaza i paljenja pirotehničkih sredstava – na utakmici Hrvatska – Farska Ostrva, odigranoj 14. novembra 2025. godine u Rijeci.

Zbog diskriminatornog ponašanja i paljenja pirotehničkih sredstava dijela navijača na utakmici Crna Gora – Hrvatska 17. novembra 2025. godine u Podgorici, HNS je kažnjen iznosom od 69.000 švajcarskih franaka. Osim novčane kazne, prva naredna domaća utakmica pod Fifinom ingerencijom odigravaće se uz ograničen broj gledalaca.

Tokom te utakmice, HNS je dužan da zatvori najmanje 25% dostupnih sjedećih mjesta, prvenstveno na tribinama iza golova. Alternativno, tih 25% mjesta moguće je popuniti posebnim grupama, a Hrvatski fudbalski savez od FIFA-e planira zatražiti dozvolu da taj dio tribina popuni djecom do 14 godina iz fudbalskih škola.