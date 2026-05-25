Fudbal ulazi u eru pametne tehnologije. Lopta koja će se koristiti na Svjetskom prvenstvu 2026. godine nije više obična kožna lopta – ona je pravi “pametni uređaj” koji se mora napuniti strujom prije početka svake utakmice.

Prema informacijama koje kruže društvenim mrežama, Adidas je predstavio novu loptu TRIONDA sa ugrađenom “connected ball technology”. Unutar lopte nalazi se senzorska oprema koja u realnom vremenu prati kontakt sa igračima, kretanje i brze promjene koje obične kamere često propuste.

Ovi podaci bi trebalo da značajno pomognu sudijama pri donošenju odluka, posebno kod poluautomatskog ofsajda, VAR provjera i brže analize utakmice.

“Fudbal postaje sve povezaniji – od kopački, preko pametnih stadiona, do AI-pomoći sudijama. U 2026. čak i lopta postaje dio tehnološkog sistema”, navodi se u originalnoj objavi.

Ova novina izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama – od oduševljenja napretkom tehnologije, do šala na račun “pune lopte” i straha da tehnologija previše ulazi u najvažniju igru na svijetu.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine biće održano u SAD, Kanadi i Meksiku, a očekuje se da će ova inovacija biti samo jedna od mnogih tehnoloških novina koje će publika vidjeti na najvećoj smotri fudbala.