Trener Crvene zvezde Dejan Stanković bio je očigledno vrlo srećan poslije osvajanja Kupa Srbije u Loznici.

Crvena zvezda je osvojila Kup Srbije protiv Vojvodine na zaista nevjerovatan način. Prvo je u 93. minutu uspjela da izjednači rezultat na 2:2 preko štopera Rodrigaa (gubila je 2:0 na poluvremenu), da bi zatim slavila šestu uzastopnu duplu krunu poslije boljeg izvođenja penala - i to tek nakon šeste serije.

Zbog toga je i slavlje u Loznici bilo burnije, svi u Zvezdi su se izuzetno radovali ovom uspjehu, a možda je novi pehar najviše značio Dejanu Stankoviću koji je po dolasku rekao da ne planira da ostavi "jedan zarez" misleći na izgubljene trofeje.

Kada se utakmica završila, Stanković je proslavio sa svojim igračima i "stafom" na terenu, a zatim se uputio ka tribini na kojoj su bile smještene Delije. Kao i prije pet godina u Klužu, ponovo se popeo među njih i odlučio da zajedno slave, pokazujući još jednom snažne emocije. Pogledajte fotografije:

Poslije utakmice Stanković je bio vidno raspoložen, ali sa "potrošenim" glasom od pjevanja i slavlja s navijačima, ističući još jednom koliko voli ovakve trenutke i koliko su nezaboravni.

"Kraj sezone i oni su za mene apsolutni pobjednici i koliko su energije uložili. Dali su mi sve večeras, ja osjećam samo zahvalnost. Zahvalnost prema klubu, igračima i navijačima. Popeo sam se kod njih gore, to ne može da se opiše. Te emocije može samo da ti da Crvena zvezda. Čestitke Vojvodini i Tanjgi. Dobra utakmica, baš dobra. Mogla je da ode na jednu ili drugi stranu", konstatovao je Stanković poslije susreta koji je počeo sukobom navijača - i završio se sukobom igrača.

Podsjetimo, Crvena zvezda je od 2020. godine osvajač Kupa Srbije i ovo joj je zapravo šesta uzastopna dupla kruna.