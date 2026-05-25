Budućnost ostala bez Evrope nakon remija u Petrovcu

Budućnost nije uspjela da dođe do pobjede u Petrovcu i preotme domaćinu četvrto mjesto na tabeli koje vodi u kvalifikacije za Ligu konferencija, pa je tim iz Podgorice ostao bez evropske vize u dramatičnom finišu sezone, prenosi CdM.

Nakon utakmice trener Budućnosti Srđan Radonjić bio je vidno emotivan i poručio da njegova ekipa nije uspjela da ostvari cilj uprkos velikom trudu u završnici prvenstva.

“Za deset dana smo uradili sve što smo mogli, svi smo dali posljednji atom snage, vjerovali, energija je bila sjajna, ali nije nam se dalo. Nemam šta da zamjerim momcima, borili su se maksimalno, živjeli su tih desetak dana za Budućnost i sanjali Evropu”, rekao je Radonjić, prenosi CdM.

Posebno je istakao atmosferu u svlačionici nakon meča.

“Na kraju, suze u svlačionici naše djece i starijih momaka koji su preživjeli svašta ove sezone dovoljno govore koliko im je teško bilo”, kazao je trener Podgoričana.

Radonjić je zahvalio igračima i navijačima na podršci tokom sezone.

“Bili su sjajni u prethodnom periodu, hvala im na tome, a hvala i našim navijačima koji su bili uz nas cijelo vrijeme i priredili su feštu u Petrovcu”, naveo je on.

Na kraju je čestitao Petrovcu na plasmanu u Evropu.

“Čestitam Petrovcu na Evropi, to su ljudi koji na pravi način vode klub i brinu o svakoj sitnici. I sve čestitke treneru Zdravku Dragićeviću i stručnom štabu koji su maksimalno posvećeni poslu i klubu”, poručio je Radonjić, prenosi CdM.