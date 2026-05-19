Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, gostujući u emisiji “Referat” na RTV Podgorica, kazao je da su u toku pregovori sa strateškim partnerom za FK Budućnost.

Mujović je dodao da se pregovori se odvijaju u dobrom smjeru, ali i daje u pregovore sa strateškim partnerom uključio predstavnike „Varvara“, kako bi se od samog starta znalo o čemu se radi. Uz sve to, prvi čovjek Glavnog grada je naglasio da nema prodaje kluba.

"Došli smo do saznanja koliko je odbornika zainteresovano za taj klub, Kamp Nou bi bio mali da primi sve njih. Jedan gradonačelnik je „samo“ 14 godina bio na čelu tog kluba, poslije toga je došao direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, što „nisu“ političke ličnosti. Najviše mi je žao odnosa istinskih navijača Budućnosti, Varvara, i prema njima osjećam nelagodu" kazao je Mujović.

Mujović je kazao da je želja uprave i rukovodstva bila najbolja kada je riječ o Budućnosti.

"Glavni grad je dao neophodna sredstva, angažovao ponajbolje trenere u tom momentu. Niko ne može osporiti biografiju ljudi koji su bili na klupi. Posljednji prelazni rok je loše odrađen, pojačanja koja su dovedena nisu pojačanja. Ulaganja u sportu su preduslov, ali ne i garancija. Budžet nije nikakva garancija. Obavili smo razgovore i pobijedila je inicijativa da u preostala tri kola Budućnost vodi Srđan Radonjić i da pokušamo da izborimo evropske kvalifikacije. Smatram da u ovom momentu nemamo bolje rješenje od njega" poručio je Saša Mujović.