Modna kreatorka Melina Džinović se, nakon razvoda od pjevača Harisa Džinovića, bogatom Englezu Džefriju Arnoldu zavjetovala na vječnu ljubav. O tome se i te kako priča, a voditelj i glumac Dragan Marinković Maca nema pozitivno mišljenje o njoj i njenim izborima.

Maca je prokomentarisao pomenuto vjenčanje, i istakao da u cijeloj situaciji finansije igraju veliku ulogu.

Maca ponizio Melinu kao niko, opleo po udaji: "Baš se vidi da ga voli, što vodoinstalatera nije izabrala?"

„Fazon ‘volim ga i ima love’... Recimo, Melina! Ona je baš, ono... Ima takvih priča. Baš ga voli, to se vidi, normalno!“, rekao je Maca u svom stilu.

„Uda se recimo za milijardera, što se nije udala za vodoinstalatera?“, nastavio je on u emisiji „Magazin In“.

„Dobro, on nije dobar frajer, zato!“, rekla je voditeljka Sanja Marinković.

„Normalno. Vidiš kako to život piše romane! Šta sad sa Harisom?“, istakao je Maca kroz osmijeh.

„Ma, pusti ti Harisa, nemoj njega“, kazala je voditeljka.