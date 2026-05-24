Budućnost ostala bez evropske scene, Bokelj ide u baraž, dok je nekoliko rezultata u finišu sezone izazvalo pažnju fudbalske javnosti.

Posljednje kolo Meridianbet 1. CFL donijelo je rasplet borbe za Evropu i opstanak, a kao četvrti predstavnik Crne Gore na međunarodnoj sceni plasirao se FK Petrovac.

Petrovac je pod Malim brdom remizirao sa FK Budućnost Podgorica rezultatom 1:1 i tako sačuvao tri boda prednosti ispred Podgoričana.

Domaći tim poveo je već u 10. minutu sjajnim golom Marko Merdović, dok je izjednačenje Budućnosti donio Danilo Vukanić u 74. minutu.

Budućnost je tako sezonu završila tek na petom mjestu, sa više poraza nego pobjeda, pa je ostala bez plasmana na evropsku scenu.

Veliku pažnju privukao je i duel FK Sutjeska Nikšić i FK Jedinstvo Franca. Bjelopoljci su slavili 3:1 kraj Bistrice i već nakon prvog poluvremena imali ogromnih 3:0.

Za Jedinstvo su pogađali Stefan Radojević, Ognjen Obradović i Jorgos Makridakis, dok je jedini gol za šampiona postigao Marko Mrvaljević.

Ipak, ta pobjeda nije bila dovoljna timu iz Bijelog Polja, jer je FK Bokelj na svom terenu savladao FK Dečić sa 1:0 golom Kristijan Radunović i izborio baraž za opstanak.

Direktan opstanak osigurala je OFK Mladost DG, koja je u Tivtu ubjedljivo savladala FK Arsenal Tivat rezultatom 4:1.

U posljednjem susretu kola FK Mornar je kao gost bio bolji od FK Jezero rezultatom 2:0.

Na kraju sezone Sutjeska je osvojila titulu i igraće kvalifikacije za UEFA Champions League, dok će FK Mornar, Dečić i Petrovac nastupati u kvalifikacijama za UEFA Europa Conference League. Jedinstvo je ispalo iz lige, dok Bokelj i Jezero očekuje baraž za opstanak.



