Njegov pomoćnik biće Marko Janjević, nekadašnji trener omladinaca.

Srđan Radonjić vodiće Budućnost u završnici prvenstva, nakon odluke donijete uz podršku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića i navijača „varvara“.

Iako je dio Uprave planirao da ekipu preuzme Dušan Globarević poslije odlaska Miodraga Božovića, na kraju je povjerenje ukazano dosadašnjem šefu skauting službe i bivšem treneru mlađih kategorija kluba.

Budućnost već sjutra igra važan meč protiv Mornara u borbi za plasman u Evropu i bijeg od zone baraža.

Novi stručni štab večeras će odraditi prvi trening pred duel koji bi mogao biti ključan u finišu sezone.