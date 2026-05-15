Srđan Radonjić vodiće Budućnost u završnici prvenstva, nakon odluke donijete uz podršku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića i navijača „varvara“.
Iako je dio Uprave planirao da ekipu preuzme Dušan Globarević poslije odlaska Miodraga Božovića, na kraju je povjerenje ukazano dosadašnjem šefu skauting službe i bivšem treneru mlađih kategorija kluba.
Njegov pomoćnik biće Marko Janjević, nekadašnji trener omladinaca.
Budućnost već sjutra igra važan meč protiv Mornara u borbi za plasman u Evropu i bijeg od zone baraža.
Novi stručni štab večeras će odraditi prvi trening pred duel koji bi mogao biti ključan u finišu sezone.