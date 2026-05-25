Nevjerovatni drugoligaš Torense savladao je Sporting u finalu kupa Portugala i tako ne samo uzeo trofej nego se plasirao i u Ligu Evrope.

Na kraju je poslije produžetka bilo 2:1, a Torense je do trofeja došao pošto je u 112. minutu defanzivac sa Zelenortskih Ostrva Stopira postigao gol sa bijele tačke. Počelo je golom Zohija u četvrtom minutu, Luis Suarez je izjednačio u 54. minutu, a onda je Stopira kao kapiten tima preuzeo odgovornost i donio pehar malenom Torenseu.

Tako je ekipa iz druge lige sa igračima iz Portugala, Brazila, Kolumbije, Francuske, Španije, ali i sa Zelenortskih Ostrva, Haitija, Malija i Kameruna došla do prvog trofeja u istoriji.

Kako je Torense došao do trofeja?

2nd division side Torreense have just BEAT Sporting CP in the Portuguese Cup final and QUALIFIED for the Europa League.



With an 112th minute penalty…‍pic.twitter.com/mcEGhCSHWm — george (@StokeyyG2)May 24, 2026

Klub iz Tores Vedrasa pored Lisabona završio je kao treći u drugoj ligi i čeka plej-of za ulazak u prvi rang takmičenja, a u kupu je prošao dug put.

Prvo su savladali Tirense 2:1, zatim Oliveirense nakon penala, pa Luzitaniju 1:0. U petoj rundi bili su bolji od Kasa Pije 2:1, a u četvrtfinalu su pobijedili Uniao Leiriju 3:1.

U polufinalu su se sastali sa još jednim iznenađenjem kupa, trećeligašem Fafeom, kojeg su savladali ukupnim rezultatom 3:1 u dva meča.