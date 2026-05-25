Nevjerovatni drugoligaš Torense savladao je Sporting u finalu kupa Portugala i tako ne samo uzeo trofej nego se plasirao i u Ligu Evrope.
Na kraju je poslije produžetka bilo 2:1, a Torense je do trofeja došao pošto je u 112. minutu defanzivac sa Zelenortskih Ostrva Stopira postigao gol sa bijele tačke. Počelo je golom Zohija u četvrtom minutu, Luis Suarez je izjednačio u 54. minutu, a onda je Stopira kao kapiten tima preuzeo odgovornost i donio pehar malenom Torenseu.
Tako je ekipa iz druge lige sa igračima iz Portugala, Brazila, Kolumbije, Francuske, Španije, ali i sa Zelenortskih Ostrva, Haitija, Malija i Kameruna došla do prvog trofeja u istoriji.
Kako je Torense došao do trofeja?
Klub iz Tores Vedrasa pored Lisabona završio je kao treći u drugoj ligi i čeka plej-of za ulazak u prvi rang takmičenja, a u kupu je prošao dug put.
Prvo su savladali Tirense 2:1, zatim Oliveirense nakon penala, pa Luzitaniju 1:0. U petoj rundi bili su bolji od Kasa Pije 2:1, a u četvrtfinalu su pobijedili Uniao Leiriju 3:1.
U polufinalu su se sastali sa još jednim iznenađenjem kupa, trećeligašem Fafeom, kojeg su savladali ukupnim rezultatom 3:1 u dva meča.