Unai Emeri se "pretplatio" na titule u Ligi Evrope, a zanimljiv je podatak da je svaki put trofej osvajao sa timom koji ima istih pet slova u imenu.

Ako klub hoće titulu u Ligi Evrope mora da pozove Unaija Emerija. Sjajni španski stručnjak je po peti put u karijeri podigao trofej u ovom takmičenju. Ovog puta je to uradio sa Aston Vilom koja je pobijedila Frajburg rutinski u Turskoj (3:0). Poslije tog meča pojavio se i jedan zanimljiv podatak od pet slova.

Ono što je zajedničko za svih pet titula Emerija u Ligi Evrope jeste pet slova koje se nalaze u imenima svakog od tri kluba koja je vodio do titule, pet slova koja se nalaze u originalu imena su - Villa.

Prvo je tri puta osvojio Ligu Evrope kao trener Sevilje (Sevilla se piše u originalu), pa onda kao šef struke Viljareala (Villareal) i sada kao trener Aston Vile (Aston Villa). Izgleda da je to recept za uspjeh. Trofej je izgubio kao trener Arsenala pošto je izgubio od Čelsija u finalu. Navijači se šale sada da je Arsenalu falila reč Villa u imenu i da bi tako sigurno uzeli pehar.

Što se samog finala na stadionu Bešiktaša tiče, nije bilo toliko zanimljivo ni uzbudljivo. Bar ne za navijače Frajburga i one neutralne koji su htjeli da gledaju dramatičniji meč. Engleski klub je slavio lako i ubjedljivo i došao do mjesta u Ligi šampiona naredne godine. Doduše, sada skoro cijela Engleska navija da izgube od Mančester sitija i da Liverpul dobije Brentford. Ako se to dogodi u Premijer ligi, onda će i šestoplasirani tim ići direktno u Ligu šampiona.