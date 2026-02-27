Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić analizirao eliminaciju u Ligi Evrope.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz Lige Evrope jer su na svom terenu izgubili od francuskog Lila, koji je golom Žirua izborio produžetke, a zatim pogotkom Engoja osigurao kartu za osminu finala. Poraz na stadionu u Beogradu teško je pao Dejanu Stankoviću koji već od danas okreće novi list, a nakon evropskog neuspjeha oglasio se i Zvezdan Terzić.

Generalni direktor Crvene zvezde istakao je da rezultat dvomeča nije realan i da je srpski klub zaslužio prolaz u narednu rundu. Sa druge strane, njega raduje konkurentnost koju je Zvezda pokazala u Evropi, protiv timova iz najboljih liga.

"Crvena zvezda je i revanšom protiv Lila pokazala da raste kao klub i da postaje sve konkurentnija u Evropi i protiv klubova iz najjačih liga petice. Malo je nedostajalo. Bila je to rovovska borba gdje su detalji odlučivali. Oni su svoje polušanse sinoć iskoristili, mi svoje nismo. Možda smo svoju šansu propustili u prvoj utakmici u Francuskoj kada smo bili mnogo dominantniji nego naš protivnik sinoć, ali tu izvanrednu igru nismo materijalizovali na način kako smo morali. Ukupan rezultat od 2:1 za Lil posle produžetaka, ne oslikava realan odnos snaga u dvije odigrane utakmice", istakao je generalni direktor Crvene zvezde.

Terzić se zahvalio treneru Dejanu Stankoviću, njegovom stručnom štabu i igračima, a posebnu poruku imao je za navijače koji su u roku od samo nekoliko dana dva puta napunili stadion - prvo protiv Partizana, a zatim i protiv Lila. Upravo zbog njih Zvezda se odmah okreće borbi za duplu krunu i pripremama za naredne evropske kvalifikacije.

"Želim da se zahvalim Dejanu Stankoviću i njegovom stručnom štabu, kao i svim našim igračima na svemu što su prikazali u ovom dvomeču. Posebno hoću da se zahvalim našim vjernim navijačima koji su u četiri dana dva puta napunili našu Marakanu i time na najbolji način pokazali koliko vjeruju u ovo što radimo. Okupiti 90.000 ljudi u dvije utakmice u četiri dana može samo Crvena zvezda. Ostaje žal. Imali smo šansu da se plasiramo u osminu finala Lige Evrope. I ostaće da nas boli jer smo to zaslužili. Ali Crvena zvezda i svi naši navijači treba da budu ponosni na evropsku sezonu koju smo imali. Utakmice protiv Seltika, Porta, Steaue, Lila, Šturma, Malmea, Selte, i opet dvomeč protiv Lila su pokazale da Crvena zvezda igra ozbiljan evropski fudbal. Pokazali smo da iz sezone u sezonu pravimo sve jači tim, stvaramo sve jači klub. I taj zamajac se ne može zaustaviti. Okrećemo se osvajanju nove duple krune i pripremama za kvalifikacije za novu Ligu šampiona gdje ćemo učiniti sve da budemo još konkurentniji, a naši navijači još srećniji", zaključio je Zvezdan Terzić.

Crveno-bijeli se sada okreću obavezama u domaćim takmičenjima - za vikend će igrati protiv Radničkog u Kragujevcu u okviru 25. kola Superlige, dok će 5. marta u četvrtfinalu Kupa Srbije gostovati Novom Pazaru i Nenadu Lalatoviću. U narednom periodu, prije početka plej-ofa u Superligi, Zvezdu čekaju još i prvenstveni mečevi protiv Napretka, IMT-a, Radničkog iz Niša, Radnika i Spartaka iz Subotice.