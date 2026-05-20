FRAJBURG - ASTON VILA 0:3 (0:2)

Aston Vila je u velikom finalu Lige Evrope deklasirala Frajburg rezultatom 3:0.

Aston Vila je do finala stigla sa sedam pobjeda u ligaškom dijelu, uz jedan poraz. Frajburg je imao pet pobjeda, dva remija i jedan poraz.

Frajberg ima priliku da prvi put u istoriji kluba osvoji trofej u Evropi. Sa druge strane, Aston Vili ne bi bio prvenac, ali se dosta paučine nakupilo na njihov trofej. Tim iz Birmingema je 1982. godine bio šampion Evrope, a osvojio je tada i Superkup.

Biće ovo prilika i da Unaj Emeri peti put osvoji ovaj trofej. Španski stručnjak je tri puta uzeo trofej sa Seviljom, jednom sa Viljarealom, a sada će pokušati i sa Aston Vilom.

Tok meča

Posle uvodnih minuta i ispitivanja snaga, obije ekipe su krenule otvoreno. Ređale su se šanse na obije strane, a u finišu prvog poluvremena smo vidjeli pravu feštu.

Aston Vila je u roku od nekoliko minuta postigla dva gola, i to kakva!

Prvo je Tilemans u 41. minutu načeo mrežu nemačke ekipe, a zatim je Buendija u trećem minutu nadoknade postigao novi pogodak.

Morgan Rodžers u 58. minuti verovatno stavlja tačku na ovo finale. Buendija je sjajno centrirao sa desnog boka, Morgan Rodžers se sjajno snašao u protivničkom kaznenom prostoru i pogodio za 3:0!