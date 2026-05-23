Izraelac Bibars Natho na najljepši mogući način krunisao je oproštajni meč u Humskoj.

Bibars Natho se u velikom stilu oprašta od Partizana i igračke karijere. Izraelac je postigao gol u Humskoj za vođstvo crno-belih protiv Radnika 1:0, u 23. minutu utakmice.

Prije početka utakmice posljednjeg kola Superlige upriličena je ceremonija u čast Izraelca koji je prije sedam godina došao u Humsku i ostao tu sedam godina. Nije bilo lako, odlazi Natho u penziju bez ijednog trofeja sa crno-bijelima, ali sa pregršt lijepih uspomena, golova i asistencija.

Navijači su u nekoliko navrata skandirali njegove ime, a on je tačku stavio na najljepši mogući način - golom!