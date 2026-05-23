Fudbaler Mančester junajteda Bruno Fernandeš proglašen je za najboljeg igrača sezone u engleskoj Premijer ligi, saopštili su organizatori takmičenja.

Vezista Mančester junajteda prethodno je ovog mjeseca osvojio i nagradu Udruženja fudbalskih novinara za igrača godine.

Fernandeš je prošlog vikenda protiv Notingem Foresta upisao 20. asistenciju u sezoni i tako izjednačio rekord po broju asistencija u jednoj sezoni Premijer lige. Portugalski reprezentativac je ove sezone postigao i osam golova u 37 utakmica, pomogavši Junajtedu da osvoji treće mjesto i izbori plasman u Ligu šampiona.

Prema statistici Premijer lige, Fernandeš je ove sezone stvorio 132 prilike za gol, čak 43 više od drugoplasiranog Dominika Soboslaia iz Liverpula.

On je prvi fudbaler Mančester junajteda koji je osvojio ovo priznanje još od srpskog internacionalca Nemanje Vidića 2011. godine.

Dobitnik nagrade bira se kombinacijom glasova navijača i stručnog žirija.

Mančester junajted će u poslednjem kolu sezone u nedelju gostovati ekipi Brajtona.