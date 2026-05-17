Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da slave na Banovom brdu i tako su posustali u evropskoj trci sa Vojvodinom.

Fudbaleri Partizana remizirali su sa Čukaričkim na Banovom brdu 0:0, i tako posustali u trci za drugu poziciju na tabeli Superlige koja garantuje mjesto u kvalifikacijama ua Ligu Evrope. Ako Vojvodina pobijedi OFK Beograd u meču koji startuje od 20 časova, to će biti i definitivno.

Fudbaleri Partizana imali su inicijativu u prvom poluvremenu i nekoliko izglednih šansi, ali nisu mogli do prave završnice. Počelo je šansom za Čukarički preko Đorđevića u 3. minutu, ali to je bilo sve što smo vidjeli od domaćina u prvih 45 minuta. Crno-bijeli su najbolji priliku imali preko Demba Seka u 36. minutu kada ga je Polter sjajno proigrao, a Senegalac promašio zicer.

Prijetili su izabranici Srđana Blagojevića u još nekolilko navrata, a koliko su bili dominantniji govori i podatak da su uputili devet šuteva ka golu (šest u okvir), naspram jednog pokušaja domaćina. Za rezultat 0:0 na poluvremenu najzaslužniji je bio golman Čukaričkog Čarapić koji je imao nekoliko jako dobrih intervencija.

Čukarički se uglavnom branio u drugom poluvremenu i čekao šanse iz kontre, dok su crno-bijeli imali inicijativu, prijetili u više navrata, ali do gola nisu mogli. Ponovo je najzapaženiji bio Demba Sek, imali su svoje šanse Dragojević, Kostić, ali sve je to bilo neubjedljivo.

Umalo da domaći stignu do tri boda u samom finišu kada je Milan Pavkov pogodio stativu samo sedam minuta nakon što je ušao na teren. U samom finišu je viđena potencijalno sporna situacija kada je Trifunović oboren na ivici kaznenog prostora, ali govora o penalu nije bilo.

Izabranici Srđana Blagojevića su propustili veliku šansu jer je Čukarički bio višestruko oslabljen u ovom meču, igrali su sa šest bonusa i oni mogu da budu zadovoljni današnjim rezultatom.

Crvena zvezda je nedodirljiva sa 85 bodova, Vojvodina je druga sa 70, koliko ima i Partizan.



