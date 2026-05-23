Nakon nezgode, tri osobe iz “pežoa” javile su se na pregled u bjelopoljsku bolnicu, a stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Izvor: X/Uprava policije Crne Gore/Printscreen

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 14.05 časova dogodila u mjestu Rakonje, u Bijelom Polju.

U udesu su učestvovala dva putnička vozila “pežo” kotorskih registarskih oznaka i “škoda” bjelopoljskih registarskih oznaka, kojom je upravljao M.V. (58) iz Bijelog Polja, prenosi "Portal Volim Bijelo Polje".

Nakon nezgode, tri osobe iz “pežoa” javile su se na pregled u bjelopoljsku bolnicu, a stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Saobraćaj na tom dijelu puta odvija se naizmjenično jednom trakom, dok policija obavlja uviđaj.