Radovi na obnovi stadiona malih sportova već su počeli, a organizatori Trofeja Podgorice najavljuju da će legendarni teren zablistati u potpuno modernom izdanju pred ljeto 2026. godine.

Kako su saopštili organizatori, renoviranje podloge nekadašnjeg Poligona predstavlja prvi veliki korak ka još spektakularnijem izdanju turnira, koje će, prema najavama, biti najveće do sada. Novi teren donijeće savremenije uslove za igru, bolju infrastrukturu i dodatni kvalitet samom događaju, koji iz godine u godinu okuplja sve više ljubitelja malog fudbala.

„Glavni grad je prepoznao značaj kultnog Stadiona malih sportova, a najljepši stadion na malu fudbalu u regionu će osvanuti u novom ruhu za mundijalsko ljeto 2026“, poručili su organizatori.

Trofej Podgorice već godinama važi za jedan od najprepoznatljivijih ljetnjih sportskih događaja u Crnoj Gori, a organizatori ističu da žele da svake godine pomjeraju granice — kako na terenu, tako i organizaciono.

Organizatori su najavili da uskoro počinju prijave za novo izdanje turnira, dok će tačan datum početka podgoričkog mundijala biti objavljen u narednom periodu.

