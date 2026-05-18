Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić označio je treću poziciju u Superlige Srbije kao ozbiljan neuspjeh.

FK Partizan je bio prvi na tabeli Superlige Srbije na polusezoni, vratio se optimizam navijačima crno-bijelih, ali je posle pauze počela nova kriza, kojoj nema kraja... Izabranici Srđana Blagojevića su posustali i u borbi za drugu poziciju, gdje će ove sezone završiti Vojvodina. Prvi čovjek Partizana Rasim Ljajić smatra ovo ogromnim neuspjehom.

On je najavio radikalne promjene na ljeto, ali nije precizirao na šta je tačno mislio. U svakom slučaju za velike odluke biće presudna Skupšina kluba koja je zakazana za prvi jun.

"Nema nikakve dileme da je ovo veliki rezultatski neuspjeh. I posle ove konstatacije ne postoji nikakvo ali" rekao je Ljajić za "Sport Klub" i nastavio:

"Možemo mi da iznosimo na desetine komentara, ali, jednostavno, ovo jeste ozbiljan neuspjeh uprkos svemu što se dešavalo, kakav smo klub zatekli, u kakvom je stanju Partizan… Kad se podvuče crta, a sport i naročito fudbal jesu merljiva kategorija, iz nedelje u nedelju ostavljate stopu koja može da se mjeri, ovo je neuspjeh".

Iako su se vratili da vrate klub na stare staze i prije svega stabilizuju finansijsku situaciju, rezultatski učinak je ponovo izostao.

"Semafor je najbolji pokazatelj svega. Prema tome, tabela ni u kom slučuju ne može da bude zadovoljavajuća za nas. Ostaje da vidimo šta posle jednog ovakvog rezultata, da kažem ponovo neuspjeha. Moraju da se preduzmu ozbiljni koraci, da se naredna sezona dočeka mnogo spremnije nego što je bila ova na izmaku", rekao je Ljajić i dodao:

"Ovaj neuspjeh posebno boli više, jer smo bili prvi na polusezoni. To je otvorilo nadu i perspektivu kod svih koji vole Partizan. Mogla je u jednom trenutku ta bodovna razlika da bude značajno veća posle prvog dijela sezone, ali vjerovatno su te česte promjene trenera uticale da ovog proljeća bude kako je bilo. Kada analizirate proljećni dio sezone, mislim da smo čak šesti na tabeli ako se gledaju samo rezultati od januara do danas", istakao je i naglasio:

"To znači da nešto ozbiljno nije funkcionisalo. Sve to je za dublju i širu analizu, koja će svakako uslijediti, ali da skratim priču - ovo jeste ozbiljan neuspjeh".