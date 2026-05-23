Sedmogodišnji M. S. iz Kikinde preminuo je u Novom Sadu nakon što je podlegao teškim povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći 10. maja.

Sedmogodišnji M.S. iz Kikinde, koji je 10. maja teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u Albertovoj ulici, preminuo je u Institutu za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Dok su rodbina, komšije i prijatelji u nijemoj tišini pristizali u dvorište porodične kuće da izjave saučešće, najtežu vijest potvrdio je dječakov stric:

"Imali su samo njega", kazao je kratko dječakov stric.

Podsjetimo, nesreća se dogodila u nedelju, 10. maja, oko 18.30 časova, kada je na dječaka naletilo putničko vozilo marke BMW kojim je upravljala mlađa žena iz Kikinde. Mališanu je prva pomoć ukazana u kikindskoj Opštoj bolnici, nakon čega je zbog težine povreda hitno transportovan u Novi Sad.

Ljekari u Institutu danima su se borili za njegov život, ali su povrede bile fatalne. Dječak je zadobio teške politraumatske povrede opasne po život, kao i kontuzije više unutrašnjih organa. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja, mališan je preminuo tokom prijepodnevnih časova.

