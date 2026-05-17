Fudbaleri Vojvodine pobijedili su OFK Beograd 2:1 na Karaburmi i "ovjerili" osvajanje drugog mjesta na tabeli kolo prije kraja. Partizan će završiti kao trećeplasirani.

Golovima Lazar Ranđelović i Njegoš Petrović, FK Vojvodina je pobijedila OFK Beograd na Omladinskom stadionu rezultatom 2:1 (1:0) i završila prvenstvo na drugom mjestu.

S obzirom na to da ima tri boda više od trećeplasiranog FK Partizan i da je kao drugoplasirana ušla u plej-of, više ne postoji ni teoretska mogućnost da je crno-bijeli prestignu.

Vojvodina je osvajanjem drugog mjesta izborila i plasman u kvalifikacije za UEFA Europa League, dok će Partizan nakon kiksa protiv FK Čukarički na Banovom brdu ostati treći i igrati kvalifikacije za UEFA Europa Conference League.

FK Vojvodina je 22. pobjedom u 36. superligaškoj utakmici izborila povratak u Evropu nakon sezone u kojoj nije nastupala u međunarodnim takmičenjima. Ekipa se psihološki podigla poslije bolnog poraza od FK Crvena zvezda u finalu Kupa i pronašla i mentalnu i fizičku snagu da slavi.

Na Karaburmi je Voša rano stekla prednost volej-udarcem Lazar Ranđelović u 16. minutu, nakon centaršuta Lucas Barros, ali je potom golman OFK Beograd Balša Popović uspio potpuno da poremeti goste.

U 28. minutu odbranio je isti jedanaesterac čak dva puta – najprije Vukan Savićević, a potom i Milutin Vidosavljević.

Ipak, ni to, kao ni izjednačujući gol Jovan Šljivić iz penala, nije poremetio goste. Dragan Kokanović je u 72. minutu „na tacni“ namjestio kapitenu Njegoš Petrović pogodak za pobjedu i drugo mjesto na tabeli.

Tu prednost Vojvodina je sačuvala najviše zahvaljujući golmanu Dragan Rosić, koji je maestralno izvadio loptu iz gola u 83. minutu i proslavio odbranu sa saigračima.

OFK Beograd je do kraja napadao, pokušavao je i Yegor Prutsev, ali se rezultat nije mijenjao, niti je drugo mjesto Vojvodine bilo ugroženo.

"Ovo je istorijska sezona za nas"

„Znate kako, dosta srećno se osjećam, što je i normalno. Bila je dosta zahtjevna utakmica, poslije izgubljenog finala na način na koji smo izgubili, a protiv tima koji je rasterećen. Ekipa je pala poslije dva neiskorišćena penala, ali smo pronašli unutrašnju snagu. Nijesmo igrali na visokom nivou, ali nije ni bilo za očekivati poslije toliko napora. Igrači su pokazali karakter. Ovo je istorijska sezona za nas poslije svih nedaća prošle i ove sezone, moram samo da čestitam svima u klubu i igračima i moramo da se spremamo za Evropu. To smo i zaslužili“, rekao je poslije utakmice trener FK Vojvodina Miroslav Tanjga za Arena Sport.

„Rekao sam igračima – momci, kada su ovakve utakmice nema umora, ovo je bila druga najbitnija utakmica u sezoni, za umor nijesam htio ni da čujem, sve je bilo u glavi. Bilo je mnogo poteškoća, kada propustite dva penala teško je podići se, pogotovo na ovom velikom terenu na kojem ima mnogo trčanja, ali uspjeli smo“, dodao je Tanjga.

Vojvodina će u posljednjem kolu narednog vikenda dočekati FK Novi Pazar i tom utakmicom završiti uspješnu sezonu.



