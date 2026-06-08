Nevladina organizacija (NVO) Radio Svetigora povukla je predlog za kandidaturu Veselina Drljevića za člana Savjeta RTCG, saznaju Vijesti.

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Prema informacijama redakcije, taj dopis stigao je Administrativnom odboru i pisarnici Skupštine danas, a potpisuje ga direktor NVO Radio Svetigora, protojerej-stavrofor Dalibor Milaković, pišu Vijesti.

Ta NVO svoj potez, rečeno je redakciji, nije dodatno obrazlagala.

Mediji su juče objavili i da je predlog da Drljević bude član Savjeta u još jednom mandatu povuklo i Društvo crnogorskih novinara. To su učinili nakon što je objavljeno da je više novinara vratilo njihovu nagradu upravo zbog podrške Drljeviću.

Sindikat zaposlenih RTCG-a danas je pozvao poslanike da ne podrže reizbor Drljevića.

Prethodno je više NVO-a izrazilo sumnju u ispravnost dokumentacije za kandidate Drljevića i Amara Škrijelja. Oni su pozvali poslanike da objelodane sve dokumente koje su organizacije koje su predložile ta dva kandidata dostavile tokom konkursa, javljaju Vijesti.